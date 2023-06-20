Kredilere 50 bin TL sınırı!
Gaye Erkan’ın Merkez Bankası (TCMB) başkanı olarak atanmasının ardından, tüm gözler TCMB Para Politikası Kurulu’nun bu perşembe açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi.
Halen yüzde 8.5 olarak uygulanan politika faiziyle ilgili tahminler yüzde 15-40 olarak ortaya çıkarken özellikle bankalar bekleme sürecine girdi. Bazı bankaların ihtiyaç kredisine perşembe gününe kadar 50 bin lira sınırı getirdiği konuşuluyor.
Memur için taksit sayısı 36 aya kadar çıkarken memur olmayanlar için 12 ay sınırı da var. Bankacılar bugün ve yarın için 50 bin sınırının daha da aşağıya çekilebileceğine işaret ediyor. Perşembe günü verilecek faiz kararına göre kredi faizlerinin de yeniden şekillenceğini belirtiliyor. Politika faizinin artması ile birlikte kredi faizleri de yükselecek.
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