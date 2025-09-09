Kritik kanunda büyük değişiklik: Maaşların yüzde 60'ına haciz konabilecek!

Türkiye’de 1932’den bu yana yürürlükte olan İcra ve İflas Kanunu köklü bir değişim sürecine giriyor. Yeni hazırlanan taslak, borçlunun maaşına uygulanacak haciz oranlarında önemli düzenlemeler içeriyor.

Avukat Mustafa Zafer, taslağa göre düşük maaşlı çalışanlardan daha az, yüksek maaşlı çalışanlardan ise daha yüksek oranda kesinti yapılacağını belirtti. Zafer, mevcut düzenlemede maaştan en fazla yüzde 25 oranında kesinti yapılabildiğini, ancak yeni düzenlemenin yasalaşması halinde beyaz yakalı çalışanların maaşlarının yüzde 60’a kadarının haczedilebileceğini söyledi.

BEYAZ YAKALILAR İÇİN YENİ HESAPLAMA

Taslak düzenlemenin detaylarını paylaşan Zafer, "az maaş alandan az, çok maaş alandan çok kesinti" ilkesine dikkat çekti. Zafer, şu ifadeleri kullandı:

Maaş haciz uygulaması, halen yürürlükte olan düzenlemede borçlunun maaşı ne kadar olursa olsun maaşından en fazla yüzde 25’lik bir kesinti yapılmasını düzenlemekte. Ancak hazırlanan taslakta asgari ücretli çalışan bir kişinin maaşından en fazla yüzde 10 kesinti yapılabilecek. Bu durum beyaz yaka olarak bilinen ve görece daha yüksek maaş alan çalışanların maaşının yüzde 60’ına kadar kesinti yapılmasına imkân tanıyacak. Böylece az maaş alandan az, çok maaş alandan daha çok kesinti yapılabilecek.

GELİRE GÖRE YENİ HACİZ ORANLARI

Taslağa göre maaşlara uygulanacak haciz oranları şu şekilde olacak:

Geliri net asgari ücret kadar olanlar için onda biri,

Net asgari ücretin iki katına kadar olanlar için onda ikisi,

Net asgari ücretin üç katına kadar olanlar için onda üçü,

Net asgari ücretin beş katına kadar olanlar için onda dördü,

Net asgari ücretin yedi katına kadar olanlar için onda beşi,

Net asgari ücretin dokuz katı ve üzerindekiler için onda altısı.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde özellikle beyaz yakalı çalışanların gelirlerinde ciddi kesintiler gündeme gelebilecek.