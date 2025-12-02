Kritik veri açıklandı: İstanbul'da kasım ayı zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası (İTO), kasım ayında perakende fiyatlarında en fazla artış ve azalış gösteren ürünleri açıkladı. Rapora göre, endekste yer alan 336 ana üründen 178’inin fiyatı yükselirken, 57 ürünün fiyatı düştü.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Kasımda fiyatı en çok artan ürün yüzde 13 ile sinema ve tiyatro bileti oldu. Bunu, mercimek, margarin, fındık ezmesi, kuru fasulye, gofret ve portakal takip etti. Diğer fiyat artışları arasında oyuncak, zeytinyağı, paketli toz tatlılar, reçel ve pirinç öne çıktı.

FİYATI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Kasımda fiyatı en çok düşen ürün yüzde 45,91 ile karnabahar olurken, kıvırcık salata, taze fasulye, uçak biletleri, pırasa, ıspanak, limon ve dolmalık biber sofra malzemeleri fiyatı en çok azalan diğer ürünler arasında yer aldı. Diğer düşüşler mandalina, erkek mont ve kazak, salatalık, havuç, üzüm, muz ve sivri biberde görüldü.