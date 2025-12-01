Kritik veri açıklandı: İstanbul'un kasım ayı enflasyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yayımladığı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre, kasım ayında enflasyon yüzde 1,19 olarak kaydedildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul’da fiyatlar 2025 Kasım ayında yüzde 38,28 artış gösterdi. Ekim ayında aylık enflasyon ise yüzde 40,84 olarak gerçekleşmişti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE

İTO verilerine göre, 2025 Kasım ayında bir önceki aya kıyasla en fazla fiyat artışı Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 2,59 olarak görüldü. Konut harcamalarında yüzde 2,30, Sağlık harcamalarında yüzde 1,69, Ev Eşyası harcamalarında yüzde 1,68, Çeşitli Mal ve Hizmetlerde yüzde 1,66 ve Eğlence ve Kültür harcamalarında yüzde 1,41 artış kaydedildi.

Lokanta ve Oteller harcamalarında fiyatlar yüzde 1,37, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda ise yüzde 1,28 yükseldi. Eğitim harcamalarında artış yüzde 0,02 ile sınırlı kaldı.

GİYİM VE ULAŞTIRMADA FİYATLAR DÜŞTÜ

Giyim ve Ayakkabı harcamalarında fiyatlar yüzde 1,55, Ulaştırma harcamalarında ise yüzde 0,03 azaldı. Haberleşme harcamalarında ise fiyat değişimi gözlemlenmedi.