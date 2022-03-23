Kur korumalı mevduat hakkında yeni vergi düzenlemesi
Kur korumalı mevduat hakkındaki yeni düzenlemeye göre bu hesaplardaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.
Kuru korumalı mevduat kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılan kambiyo satışlarında banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) sıfır olacak.
Böylece döviz birikimini kur korumalı mevduat sistemine dahil olarak TL’ye çevirenler, vade sonunda yeniden dövize dönme halinde vergi maliyetinden kurtulacak.
Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesine ek yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesine bir bölüm eklendi.
Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılacak kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak uygulanacak.
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