Küresel emeklilik endeksi verileri yayımlandı: Türkiye listenin dibinde!

ABD merkezli danışmanlık şirketi Mercer ile yatırım profesyonellerinin küresel platformu CFA Enstitüsü, 17. “Mercer CFA Enstitüsü Küresel Emeklilik Endeksi” sonuçlarını açıkladı. Türkiye, 52 ülke arasında 49. sırada yer aldı.

Endekste 80 puanın üzerindeki ülkeler A notu alırken, alt endekslerde en yüksek puanlar Kuveyt (yeterlilik), İzlanda (sürdürülebilirlik) ve Finlandiya (bütünlük) tarafından elde edildi.

SİNGAPUR İLK KEZ A NOTU ALDI

Hollanda, İzlanda, Danimarka ve İsrail emeklilik gelir sistemlerindeki A notlarını korudu. Singapur ise bu yıl ilk kez A notu alarak Asya’da bu dereceye ulaşan tek ülke oldu.

Dikkat çeken bir diğer nokta, bu yıl sekiz ülkenin endeks notunu yükseltmesi ve hiçbir ülkenin not düşürmemesi oldu. Uzmanlara göre bu tablo, doğum oranlarının azalmasına ve yaşam süresinin uzamasına rağmen, küresel ölçekte emeklilik sistemlerinin güçlendiğini gösteriyor.

TÜRK İYE’NİN S ÜRDÜRÜLEB İLİRLİK NOTU EN D Ü Ş ÜK SEV İYEDE

Türkiye, endekste 49. sırada yer alırken sürdürülebilirlik kategorisinde en düşük puanı aldı. Genel endeks puanı 48,2, yeterlilik notu 49, sürdürülebilirlik notu ise 31,1 olarak kaydedildi.

Bu yıl endekse Kuveyt, Namibya, Umman ve Panama’nın da eklenmesiyle toplam 52 ülkenin emeklilik sistemleri karşılaştırıldı. Değerlendirme dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 65’ini kapsadı.