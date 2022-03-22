Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmde gerçek bir destinasyon olmak istiyor

22 Mart 2022 Salı, 04:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç, sadece kumarhanelerle anılmak istemediklerini belirterek “KKTC, her şey dahil, deniz; kum, güneş ile anılmak istemiyor. Casino, kumarhane turizmi algısını yıkmak istiyoruz. Gastronomi, kültür, doğa turizminde de öne çıkmak için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. İki ülke arasında talih oyunları dışındaki her alanda turizm ilişkileri güçlendirilecek. Kıbrıs’ın turizm potansiyelinin Türkiye kamuoyuna daha kapsamlı tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek ve çalışma grubu da kurulacak.

Serhan Aktunç, 2019’da yaklaşık 960 milyon dolar turizm geliri elde ettiklerini, bu yıl da o rakamın yüzde 80’nine ulaşmayı amaçladıklarını ifade ederek, KKTC’ye uçuşların sadece Türkiye üzerinden yapıldığını ve bilet fiyatlarının çok yüksek olduğunu aktardı. Aktunç, “2023’te yeni bir hava yolu şirketi kurulması için çalışıyoruz. Bunun için teşvik de vereceğiz. Şu anda buraya sadece THY ve Pegasus uçuyor, üçüncü bir şirkete olursa fiyatlar da inebilir” diye konuştu.

BİLET FİYATI İNMELİ

Müsteşar Serhan Aktunç, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizle ilgili “Türkiye nezle olursa biz zatürre oluruz. Krediye ihtiyacımız olduğunda IMF’ye ya da başka kuruluşa gidemeyiz. Sadece Türkiye var” dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise pandemide, herkesin kendi teknesini kurtarma telaşına düştüğünü vurgulayarak, “Şu ortamda hem Türkiye’den KKTC’ye hem de buradan Türkiye’ye seyahat en kolay yol. İki ülke arasında uçak biletlerinin makul seviyede olması gerekiyor” dedi.

KITSAB Başkanı Orhan Tolun da, KKTC’ye gelen 2 milyon turistin 1 milyon 200 bininin TÜRSAB üyesi acenteler kanalıyla ziyaret ettiğini vurgulayarak “Yüksek uçak fiyatlarıyla bir yere varamayız. Bu fiyatlar inmezse devlet sübvasyonlu yeni bir havayolu şirketi kurulacak” dedi.