Listede Türkiye de var: ABD'den Rusya ile ticaret yapan ülkelere ağır yaptırım tasarısı yolda!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti’nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ağır yaptırımlar getirmeyi hedefleyen bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Tasarıya tam destek verdiğini belirten Trump, “Bu benim için tamamen uygun. Hatta bu fikri ben önerdim” ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye başta olmak üzere NATO ülkelerine Rusya ile işbirliğini sonlandırmaları için baskı uygulayan Trump, bu kez adım atmaya hazırlanıyor.

RUSYA İLE İŞ YAPAN ÜLKELERE A ĞIR YAPTIRIM UYARISI

Cumhuriyetçilerin hazırladığı tasarının, Moskova ile ekonomik bağlarını koparmayan ülkeleri hedef aldığını ifade eden Trump, “Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır yaptırımlarla karşılaşacak” dedi. Yaptırım kapsamına İran’ın da eklenebileceğini belirten Trump, “Formüle İran’ı da ekleyebiliriz” diyerek yeni bir gerilim başlığının sinyalini verdi.

TASARI WASHINGTON’UN DIŞ POLİTİKASINDA TANSİYONU ARTIRABİLİR

Tasarı, enerji, savunma ve finans sektörlerinde Rusya ile işbirliğini sürdüren ülkeleri doğrudan etkileyecek nitelikte. İran’ın listeye dahil edilme olasılığı ise Washington’un dış politikasında tansiyonu yükseltecek yeni bir başlık olarak değerlendiriliyor.

Cumhuriyetçiler, bu düzenlemeyle küresel aktörleri Moskova ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmeye zorlamayı hedefliyor. Yaptırım tasarısının önümüzdeki günlerde Kongre gündemine gelmesi bekleniyor.