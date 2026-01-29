Mahfi Eğilmez’den altın ve dolar analizi: 'Benim tahminim Trump durduğu sürece...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmeleri TV programında değerlendirdi. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 5 bin 600 doları aşarak rekor tazelerken, gram altın da 7 bin 800 TL’nin üzerine çıkarak yeni zirve seviyelerini gördü.

“ALTIN BİR MİKTAR DAHA YÜKSELEBİLİR”

Altın fiyatlarında art arda gelen rekorlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahfi Eğilmez, küresel risk algısının altına yönelimi sürdürdüğünü belirtti. Eğilmez, altının seyrine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Benim tahminim Trump burada durduğu sürece risk yaratmaya devam edeceği anlaşılıyor. İnsanların altına dönmeleri bence devam edecek gibi duruyor. Sanki altın biraz daha yükselebilir. Trump görevde kaldığı sürece altının yönü yukarıdır. Arada düzeltme de olsa altının yönü yukarı olacaktır. Trump'ın yaptıklarından bir şey çıkmaz denirse dönüş olabilir

EURO/DOLAR PARİTESİ 1,20’Yİ AŞTI

Euro/dolar paritesinin 1,20 seviyesini aşarak yaklaşık 4,5 yılın en yüksek düzeyine çıkmasını da değerlendiren Eğilmez, küresel dengelerde yaşanan değişime dikkat çekti. Eğilmez, dolar endeksi ve pariteye ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

Trump bundan rahatsız değil, hatta memnun. Dolar endeksinde 115'lere kadar yükselmişti şimdi 100'ün altında. Euro'ya karşı da değerliydi şimdi buraya geldi. 2008 krizinden itibaren dünya bir hayli değişti. Yaklaşımlar değişti. O kadar hızlı değişen paradigma ortamında bu tahminleri yapmak çok zorlaştı. Trump başkan olduğu sürece tahmin yapmak çok zor. Tahmin şaşmaları çok doğal. Küresel krizden önce tahminler bu kadar şaşmazdı. Eskiden herhangi bir yerde bir şey oldu mu, dolara dönüyorlardı. Dolar talebi artıyordu. Şimdi Trump'tan dolayı bu biraz altın ve gümüşe döndü. Altın ve gümüşün son iki ayda inanılmaz değer kazanımı var.

Eğilmez, paritedeki yükselişin Türkiye açısından etkisine ilişkin olarak, "Paritenin yükselmesi ihracatçı açısından lehte bir gelişme. 1,20 bizim lehimize, 1,05 olunca aleyhimizeydi" dedi.

GÜMÜŞTE TALEP ARTIŞI DİKKAT ÇEKİYOR

Gümüş fiyatlarındaki yükselişi de değerlendiren Eğilmez, güneş enerjisi yatırımları ve otomotiv sektöründe elektrikli araçlara geçişin talebi artırdığını belirtti. Eğilmez, bu durumu şu sözlerle özetledi:

Gerçek bir ihtiyaç var, üretim sınırlı. Spekülatif etkisi de var

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNİ NASIL OKUDU?

Merkez Bankası’nın son faiz indirimi kararına da değinen Mahfi Eğilmez, beklentilerin daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Eğilmez, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: