Mahfi Eğilmez'den asgari ücret uyarısı: 'Maaşın yüzde 60'ı kiraya gidecek'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez, "Asgari Ücret Hesabının Doğrusu" başlıklı yeni yazısında, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 TL’lik asgari ücreti masaya yatırdı. Eğilmez’e göre, açıklanan rakam sadece geçmiş kayıpları telafi etmekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanı açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesine mahkum ediyor.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 60'I KİRAYA GİDECEK

Eğilmez, barınma krizinin asgari ücretli üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı verilerle ortaya koydu. BETAM verilerine dayanarak yapılan hesaplamaya göre, 60 metrekarelik mütevazı bir konutun 2026 yılındaki tahmini kirası 16 bin 391 TL’yi bulacak.

Demek ki asgari ücretin (16.391 / 28.075 =) yüzde 60’a yakını kiraya gidecek.

OLMASI GEREKEN RAKAM 35 BİN TL'Yİ AŞIYOR

İktisatçı Eğilmez, satın alma gücü kaybını gidermek için asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini iki farklı senaryo ile hesapladı:

Yılsonu Enflasyonuna Göre: Sadece 2025 yılındaki yüzde 30 'luk kaybı ve 2026 beklentisini karşılamak için rakamın 33 bin 333 TL olması gerekiyordu.

Sadece 2025 yılındaki 'luk kaybı ve 2026 beklentisini karşılamak için rakamın olması gerekiyordu. Ortalama Enflasyona Göre: Satın alma gücü kaybı tam olarak giderilmek istenseydi, rakamın 35 bin 344 TL seviyesine çıkması şarttı.

Bu verilere göre, açıklanan asgari ücret olması gerekenden en az 5 bin 258 TL ile 7 bin 269 TL daha düşük seviyede kaldı.

AÇLIK SINIRI VE ASGARİ ÜCRET MAKASI AÇILIYOR

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verilerine göre açlık sınırının şimdiden 29 bin 828 TL olduğunu hatırlatan Eğilmez, 2026 yılında bu sınırın 35 bin 380 TL’ye ulaşacağını öngörüyor.