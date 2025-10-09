Mahfi Eğilmez’den enflasyon, faiz ve altın yorumu: 'Alın demiyorum ama...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomideki son gelişmeleri katıldığı TV yayınında değerlendirdi. Eğilmez, enflasyonun gelecek üç ayda yüzde 2 gelmesi durumunda yıl sonunun ortalama yüzde 33,11 ile biteceğini belirtti. “1,5 gelirse yüzde 31 ile bitiyor. Her halükarda 30’un üzerinde, muhtemelen 31 civarında bitireceğiz gibi görünüyor” dedi.

Çekirdek enflasyonda hafif bir düşüş olduğunu ifade eden Eğilmez, “O işi dengeliyor gibi ama umulduğu gibi gitmiyor. Geçen yılın aynı aylarına bakarsak son 3 düşük çıkmıyor. 3 ayın 1,5 ortalama tutturması zor, 2’ler civarında bir şey gelebilir. Öyle olursa yıl sonu enflasyonu 33 civarında gelebilir” açıklamasını yaptı.

FAİZ KARARI KONUSUNDA GÖRÜŞÜ

Enflasyon ve faiz farkı konusuna da değinen Eğilmez, “Enflasyonla faiz arasında 7 puanlık fark var. Kritik nokta şu; toplum ve iş çevreleri enflasyonun yükseldiğini görüyor ve böyle beklentiye giriyor. Merkez Bankası faizi indirse bankalar enflasyonun da düşeceğine inanıp kredi faizini indirirler mi? İndirmeyebilir. Merkez Bankası bunu da göze almak durumunda” dedi.

Eğilmez, Ekim ayında pas geçilmesinin doğru olacağını belirterek, “Ben olsam enflasyon-faiz farkına rağmen pas geçerim. Pas geçerse insanlarda enflasyon yükseliyormuş izlenimi yaratabilir. Ama zaten söyledi bunu Meclis konuşmasında. Hakikaten pas geçerse, Merkez Bankası işi ciddi tutuyor diye düşünce olabilir. Faizi indirirse, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede biraz sıkıntıya uğradığı izlenimi doğabilir” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN YATIRIMI ÜZERİNE ÖNERİLER

Altın piyasasına dair değerlendirmesinde de bulunana Eğilmez, ABD hükümetinin kapanmasının altın alımlarını artırdığını ifade etti. “Altın alın demiyorum ama portföyünüzün tamamı değil, bir kısmının altında bulunmasında yarar var. Bizim açımızdan altının hem ons, hem dolar değeri var. Biri düşse öbürü kurtarıyor. Türk yatırımcısı için kendi kendini sigorta ediyor. Bir yerde bir kâr realizasyonu olacaktır. Hafif düşüşler yaşanabilir” dedi.