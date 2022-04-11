Mahkemeden ‘hayat sigortası’ kararı

11 Nisan 2022 Pazartesi, 09:32

Tüketici ile banka arasındaki tartışma konularından birisi olan kredi kullanımı ile birlikte yaptırılan Hayat Sigortası. Hürriyetin haberine göre, Tüketiciler, kredi kullanımı için söz konusu sigortanın zorunlu tutulmasını ve başka bir Sigorta şirketinden poliçe düzenletmesine olanak verilmemesini eleştirirken, bankalar ise “Amaç, kredinin teminat altına alınması. Tüketicinin de yararına bir durum bu” savunması yapıyor. Var olan tartışmaya yeni boyut kazandıracak bir karar ise, görülen bir davada çıktı.

3 BİN 822 LİRALIK PRİM BEDELİ OLAN SİGORTA YAPILDI



Mimar B. Ç. (32), 2020 yılı başında konut kredisi almaya karar verdi. 400 bin liralık kredi için temasta olduğu bankaya gerekli güvenceyi veren B. Ç.’nin talep ettiği krediye onay çıktı. Krediyi kullandıran banka, B. Ç.’ye 3 bin 822 liralık prim bedeli olan sigorta da yaptırdı. B. Ç., banka görevlisine bu konudaki itirazını iletse de olumlu bir karşılık alamadı. Kredi tutarı Ç.’nin hesabına geçtikten sonra bu kez talebini, ilgili bankanın genel müdürlüğüne yazılı olarak iletti. Ancak yine sonuç değişmedi.

BANKA KARARA İTİRAZ ETTİ

B. Ç. bu kez, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti’nin kapısını çaldı. Talebi, sigorta primi olarak kendisinden alınan paranın iadesi oldu. Banka avukatları talebe itiraz etti. Heyet, yaptığı inceleme sonrası talebi kabul etti. Heyet, Ç.’den alınan paradan 3 bin 783 liranın iadesine karar verdi. Banka avukatları söz konusu kararın iptali için Anadolu 1. Tüketici Mahkemesi’ne başvurdu.

"İŞLEM YASAL"

Davacı banka adına mahkemeye sunulan dilekçelerde özetle “İadesine karar verilen tutar, yasal mevzuat kapsamında tahsil edildi. Alınan para da ilgili sigorta şirketine aktarıldı. Kaldı ki, sigorta primi için davalı bilgilendirildi ve kendisi kabul etti. Yapılan işlem de yönetmelik gereği. Tüketici Hakem Heyeti kararı iptal edilsin” denildi.

“YASAL ZORUNLULUK OLMAMASINA RAĞMEN KREDİ KULLANIMI İÇİN HAYAT SİGORTASI ŞART"



B. Ç., adına yapılan savunmada ise “Yasal zorunluluk olmama-sına rağmen, kredi kullanımı için hayat sigortası yaptırılması şartı koşuluyor. Aksi halde kredi kullandırılmıyor. Tüketicinin başka bir şirketten poliçe düzenletmesine de olanak verilmiyor. İmzalanan sözleşme de taraflar arasında müzakere edilmeyen tek taraflı hazırlanmış sözleşmeler” görüşü savunuldu.

BANKAYA KARŞI İCRA TAKİBİ BAŞLATTI



Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Tüketici mahkemesi, Ümraniye Tüketici Hakem Heyeti kararına karşı açılan davada bankanın talebini reddetti. Kararda özetle şöyle denildi: “Kredinin verilmesi için zorunlu olan masraflar tüketiciden istenebilir. Bu masrafların da nereye harcandığı ispat edilmeli. Tüketicinin, sözleşmenin içeriğine müdahale imkânı yok. Zorunlu olduğu ispatlanmayan masrafların tüketiciden tahsil edilmesi haksız şart niteliği taşır.” Mahkeme kararı sonrası B. Ç., söz konusu tutarın iadesi için bankaya karşı icra takibi başlattı.