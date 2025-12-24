Market zinciri BİM banka kuruyor: BDDK başvurusu açıklandı!

BİM Birleşik Mağazalar AŞ, katılım bankacılığı alanına yönelik planlarıyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, 3 Ekim 2024 tarihinde kurulması muhtemel bir dijital katılım bankasına iştirak edilmesine yönelik araştırma yapılmasına karar verildiğinin daha önce kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

DİJİTAL BANKA YERİNE GELENEKSEL KATILIM BANKASI MODELİ

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede, hizmet çeşitliliğinin dijital bankalara kıyasla daha geniş olması nedeniyle, ağırlıklı olarak dijital kanallar üzerinden faaliyet gösterecek geleneksel bir katılım bankası kurulmasının daha avantajlı olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu doğrultuda şirketimizin perakende sektöründeki güçlü konumunu kullanarak müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunabilmesi amacıyla 23 Aralık'ta Yönetim Kurulumuz, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik hükümleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketimiz çoğunluk payına sahip olacak şekilde bağlı ortaklıklarımızla kurulması planlanan katılım bankası için BDDK'ye kuruluş izni başvurusunda bulunulmasına karar vermiştir.

BDDK’YE BAŞVURU YAPILIYOR

Açıklamada ayrıca, katılım bankasının kuruluşu için bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) resmi başvurunun yapılacağı belirtildi. Sürece ilişkin gelişmelerin ise kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.