Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Şubat ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 13:18

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 13:18

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çiftçilere verilecek nakdi mazot ve gübre desteği ile kırsal kalkınma desteklerine başvurulara ilişkin tebliğlerde güncellemeye gitti.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

"13 milyar 836 milyon 6 bin 715 TL'yi, 2 milyon 520 bin 567 çiftçimizin hesaplarına bugün itibariyle geçirmiş olduk. Onlara hayırlı, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Bunları güle güle harcasınlar inşallah. Mazot ve gübre desteği afet bölgesindeki illere nakdi olarak verilecek. Bakanlık olarak biliyorsunuz bizler bunu ayniye çevirmiş ve üreticilerimizin Ziraat Bankası'ndan aldıkları kartın üzerine sadece mazot ve gübre alımında kullanılacak şekilde bunların tanımlanmasını sağlamıştık. Ama buradaki bu 11 ilimizdeki vatandaşlarımızın böyle bir ayni olan desteği şu anda kullanmaları yerine, bunu nakdi olarak kullanmalarının onlar için daha pratik olacağına karar verdik. Geri kalan 70 ilimizde sadece o kalemlerden mazot ve gübre desteği için söylüyorum, o ayni olmaya devam edecek. Ama 11 ilimiz için bütün destekler nakdi olarak vatandaşlarımızın bankaya gittiklerinde veya bir ATM'ye uğradıklarında bu paraları da alabilecek. Bu kapsamda deprem bölgesindeki 425 bin 275 depremzede çiftçimiz için toplam bu rakam da oldukça önemli, 3 milyar 414 milyon 727 bin 606 TL. Yani yuvarlak rakam 3,5 milyar liralık bir ödemeyi bu 11 ilimiz için gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Şanlıurfa özelinde ise 975 milyon 555 bin TL'si mazot ve gübre desteklemeleri olmak üzere toplan 1 milyar 68 milyon lira da Şanlıurfalı çiftçilerimizin, üreticilerimizin hesabına geçmiştir." dedi.

???????Kırsal kalkınma destekleri kapsamında altyapı projelerinin değerlendirilme ve bireysel sulama sistemleri desteklerine başvurular için afet bölgesi ilan edilen illerde 8 Mayıs'a kadar uzatılan sürelere ilişkin tebliğler de mazot ve gübrede olduğu şekilde değiştirildi.