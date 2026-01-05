Cumhuriyet Gazetesi Logo
Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...
Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

5.01.2026
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

Milyonların beklediği Ocak 2026 emekli ve memur zammı, TÜİK'in aralık ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla netlik kazandı. 5 aylık kesinleşen verilerin üzerine eklenen son rakamla birlikte memurların toplu sözleşme farkı ve emeklilerin yeni maaş tablosu resmen belli oldu. Peki, 2026 Ocak ayı itibarıyla en düşük memur ve emekli maaşı kaç TL oldu?

Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00’da açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk altı ayında alacağı zam oranları resmen belli oldu.

Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.89 oranında artış gösterdi. Bu veriyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12.19 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI BELLİ OLDU

Temmuz ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 11,20 – yüzde 11,21 seviyesinde kesinleşmişti. Aralık ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı maaş artış oranı yüzde 12.19 oldu. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira 79 kuruş seviyesine yükseldi.

Enflasyon rakamlarının ardından ortaya çıkan tablonun haricinde daha yüksek bir zam ya da seyyanen zam yapılması da mümkün. En düşük emekli maaşı açıklanan rakamların ardından en az 18 bin 938 lira 79 kuruş seviyesine yükselecek.

Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verisinin toplu sözleşme oranını aşmasıyla oluşan enflasyon farkı, mevcut yüzde 11’lik zamma eklendi. Buna göre memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı yüzde 18.60 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisinin toplam zam oranı en az 18.60 olarak öne çıkarken yine bu oranın üzerinde bir artış yapılması; refah payı ya da seyyanen zam yapılması mümkün.

Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...
