Memur ve emekli zam oranı belli oldu: En az yüzde 12.19...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün saat 10.00’da açıkladığı Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2026 yılının ilk altı ayında alacağı zam oranları resmen belli oldu.

TÜİK verilerine göre, aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0.89 oranında artış gösterdi. Bu veriyle birlikte 2025 yılının ikinci yarısını kapsayan 6 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12.19 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ZAM ORANI BELLİ OLDU

Temmuz ve Kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 11,20 – yüzde 11,21 seviyesinde kesinleşmişti. Aralık ayı verisinin de eklenmesiyle birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı maaş artış oranı yüzde 12.19 oldu. Bu artışla birlikte en düşük emekli maaşı 18 bin 938 lira 79 kuruş seviyesine yükseldi.

Enflasyon rakamlarının ardından ortaya çıkan tablonun haricinde daha yüksek bir zam ya da seyyanen zam yapılması da mümkün. En düşük emekli maaşı açıklanan rakamların ardından en az 18 bin 938 lira 79 kuruş seviyesine yükselecek.