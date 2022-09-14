Merkez Bankası doları baskılamak için 75 milyar dolar mı sattı?
Merkez Bankası'nın yüksek enflasyonla sonuçlanan faiz politikası ve sert artış gösteren döviz kuru ekonomi gündemini belirlemeye devam ediyor. Döviz kurundaki artış devam ederken Bloomberg ekonomistlerinden Selva Baziki, Merkez Bankası'na ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.
Siyasi baskılarla bağımsızlığını kaybeden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Faiz sebep enflasyon sonuç' politikası ekseninde faiz indirimleri yapan Merkez Bankası (MB), fiyasko üzerine fiyasko yaşıyor. MB'nin hızla yükselen döviz kuruna karşı mücadele yöntemine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı.
Sık sık dolar satışı yaptığı iddia edilen Merkez Bankası'na ilişkin bir değerlendirme de Bloomberg ekonomisti Selva Baziki yaptı. Baziki, Merkez Bankası'nın yükselen döviz kurunu baskılamak için son 8 ayda 75 milyar dolar sattığını öne sürdü. Böylece aylık 9,5 milyar dolar satılarak piyasaya müdahale edildi.
Baziki, 5 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda da 7 aylık rakamın 66 milyar dolar olduğunu söylemişti. Baziki, müdahalelerin yaz aylarında turizm gelirleri nedeniyle yavaşladığını da belirtti.
We estimate the Central Bank of the Republic of Turkey has intervened as much as $75 billion in FX markets Jan-Aug.— Selva Baziki (@SelvaBaziki) September 14, 2022
That is $9.5 billion/month.
Interventions seem to have slowed down over the summer, partly due to tourism income.
More @TheTerminal https://t.co/ctGd2ji9Oo pic.twitter.com/tgYFj4j0B3
Video Haberler
- Görenler şoke oluyor
- Sarıgül: Her zaman mevzideyiz, pusudayız
- İstanbul'da korkutan hortum!
- Eskişehir'de gerçeği aratmayan 'Airsoft' savaşı
- ''70 yıllık mazimiz var''
- Turistleri kandıran imitasyon parfüm satıcılarına operas
- İnancı ve hırsıyla kanseri yendi
- Gelinlik hayali gerçek oldu
- Önceliği direksiyonu kadın şoföre devretmek
- 'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev
En Çok Okunan Haberler
-
- Rus şirket mühürleri kırdı
- Yüzlerce pilot orduya geri dönmeye zorlandı
- İlyas Salman için istenen ceza belli oldu
- Yakın çevresine sordu: Sedat Peker neden sustu?
- Elizabeth'in cenaze törenine 3 ülke davet edilmedi
- Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine tepki
- Sosyal konut projesinin ayrıntıları açıklandı
- Almanya EuroBasket'te yarı finalde!
- AKP’li meclis üyesinden akıllara zarar iddia
- Türk ekonomisine giren 'gizemli para'