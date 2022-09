Merkez Bankası doları baskılamak için 75 milyar dolar mı sattı?

Siyasi baskılarla bağımsızlığını kaybeden ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Faiz sebep enflasyon sonuç' politikası ekseninde faiz indirimleri yapan Merkez Bankası (MB), fiyasko üzerine fiyasko yaşıyor. MB'nin hızla yükselen döviz kuruna karşı mücadele yöntemine ilişkin çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Sık sık dolar satışı yaptığı iddia edilen Merkez Bankası'na ilişkin bir değerlendirme de Bloomberg ekonomisti Selva Baziki yaptı. Baziki, Merkez Bankası'nın yükselen döviz kurunu baskılamak için son 8 ayda 75 milyar dolar sattığını öne sürdü. Böylece aylık 9,5 milyar dolar satılarak piyasaya müdahale edildi.

Baziki, 5 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda da 7 aylık rakamın 66 milyar dolar olduğunu söylemişti. Baziki, müdahalelerin yaz aylarında turizm gelirleri nedeniyle yavaşladığını da belirtti.

We estimate the Central Bank of the Republic of Turkey has intervened as much as $75 billion in FX markets Jan-Aug.



That is $9.5 billion/month.



Interventions seem to have slowed down over the summer, partly due to tourism income.



More @TheTerminal https://t.co/ctGd2ji9Oo pic.twitter.com/tgYFj4j0B3