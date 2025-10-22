Merkez Bankası faiz kararı yarın açıklanacak: Tahminler ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın (23 Ekim Perşembe) saat 14:00’te politika faizini açıklayacak. Karar, son aylarda düşüş hızı yavaşlayan ve Eylül 2025’te 16 ayın ardından sınırlı da olsa yeniden yükseliş gösteren enflasyon verisinin ardından geldiği için kritik görülüyor.

Eylül 2025’te TÜİK TÜFE verisi aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşti. TCMB’nin Ağustos 2025 Enflasyon Raporu’na göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında, ara hedef ise yüzde 24 olarak açıklanmıştı.

TCMB, 2025 yılında ocak ayında 250 baz puan indirimle başladığı politika faizinde yıl içinde farklı düzenlemeler yaptı. Ocak ve Mart toplantılarında 250’şer baz puanlık indirimler yapılırken, Nisan PPK toplantısında 350 baz puan artırım kararı çıktı. Temmuz ve eylülde yeniden indirime gidildi; politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekildi.

YURTİÇİNDE FAİZ BEKLENTİLERİ

AA Finans anketine göre 22 ekonomistin PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50’ye çekilmesi yönünde.

YABANCI KURUMLARIN BEKLENTİLERİ

Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank da 100 baz puanlık indirim bekliyor. Societe Generale, Morgan Stanley, ING ve Citi 150 baz puanlık indirimle faiz oranının yüzde 39’a ineceğini öngörüyor. Capital Economics ise 250 baz puanlık daha güçlü bir indirime işaret etti.