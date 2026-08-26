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Merkez Bankası'ndan karar: İki elektronik para şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Merkez Bankası'ndan karar: İki elektronik para şirketinin faaliyet izni iptal edildi

26.08.2026 00:07:00
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Haber Merkezi
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Merkez Bankası'ndan karar: İki elektronik para şirketinin faaliyet izni iptal edildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarla Junomoney ve Payco adlı iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerini resmen iptal etti.
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Resmî Gazete'nin 26 Ağustos 2026 Çarşamba tarihli ve 33352 sayılı nüshasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından elektronik para kuruluşlarına yönelik alınan iki önemli tebliğ yayımlandı.

Alınan kararlar neticesinde sektörde faaliyet gösteren iki şirketin lisansı sonlandırıldı.

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FAALİYET İZNİ SONLANDIRILDI

Yayımlanan kararlara göre, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni iptal edildi. 21 Ağustos 2026 tarihli ve 12077/21676 karar sayısı ile alınan bu karar doğrultusunda, şirketin 20 Mayıs 2025 tarihinde aldığı faaliyet izni geçerliliğini yitirdi. 

Aynı gün yayımlanan bir diğer tebliğ ile Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin de faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi. TCMB'nin 21 Ağustos 2026 tarihli ve 12076/21675 sayılı iptal kararı ile, Payco'nun 28 Temmuz 2022 tarihinde Banka'dan aldığı faaliyette bulunma izni sonlandırıldı.  

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