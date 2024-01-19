Merkez Bankası ocak ayı anket sonuçlarını açıkladı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini...

Yayınlanma: 19.01.2024 - 10:22

Güncelleme: 19.01.2024 - 10:28

Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.

Aralık anketinde 39,46 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise ocak anketinde 40,64 TL olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,47 iken, bu anket döneminde yüzde 45 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken bu anket döneminde yüzde 45 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,04 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41,23 iken, bu anket döneminde yüzde 39,09 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,82 ve yüzde 23,69 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,29 iken aralık anketinde yüzde 3,4 oldu.

2025 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,9 oldu.