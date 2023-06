Merkez'in yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında skandal iddia: ABD'de toplu dava açıldı!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 16:37

Güncelleme: 09.06.2023 - 16:42

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı'na dün atanan Hafize Gaye Erkan ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi San Francisco merkezli First Republic Bank’ın müşterileri tarafından "bankacılık yasalarını ihlal etmek" ve "yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek" suçlamasıyla toplu dava açıldığı ileri sürüldü.

Söz konusu iddiayı Hürriyet ABD Temsilcisi Razi Canikligil, Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı."

Merkez Bankası yeni başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında, ABD’de yöneticisi olduğu çöken First Republic Bank’ın müşterileri tarafından bankacılık yasalarını ihlal etmek, yanlış ve yanıltıcı beyanlar vermek suçlamalarıyla toplu dava açıldı. pic.twitter.com/ryY5AOFc2S — Razi Canikligil (@canikligil) June 9, 2023

TOPLU DAVAYA KATILMAK İSTEYENLER İÇİN SAYFA AÇILMIŞ!

Öte yandan Reuters'ın konuyla ilgili 25 Nisan'da yayımladığı haberde, San Francisco Federal Mahkemesinde görülen davada, First Republic ve denetçisi KPMG'nin, "bankanın bilançosu ile likiditesini yanlış beyan etmek"le suçlandığı ifade ediliyor.

First Republic'in Genel Müdürü Michael Roffler'in de sanıklar arasında yer aldığı toplu davaya yönelik açılan "First Republic Bank Class Action Lawsuit" başlık sayfada, davacı olmak isteyenler için son başvuru tarihinin 23 Haziran olduğu belirtiliyor.

HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve üniversiteye giriş sınavında 26. olarak 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazandı. 2001 yılında bölümünü birincilikle tamamladı ve daha sonra Princeton Üniversitesi'ne kabul edilerek yurt dışına taşındı.

Princeton'da "Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik" alanında doktora yaptı. Erkan, 2 yıl süren ve 12 dersten oluşan doktora programını bir yılda tamamladı ve Princeton Üniversitesinin 276 yıllık tarihinde programı bir yılda bitiren ilk öğrenci olma başarısını gösterdi. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "en genç finans profesörü" unvanını kazandı. Princeton Üniversitesi daha sonra doktora derecesi için gerekli minimum çalışma süresini bir yıl olarak değiştirdi.Daha sonra Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesinde liderlik üzerine iki eğitim programını daha tamamladı.

Erkan, sektöre Princeton'daki eğitimini tamamlamasının ardından, aldığı teklif üzerine 2005 yılında Goldman Sachs'da başladı. Burada yaklaşık 9 yıl çalıştı Finansal Kuruluşlar Grubu Analitik ve Stratejiler Bölüm Başkanı olarak görev aldı. 2014'te First Republic Bank'ta baş yatırım sorumlusu olarak çalışmaya başladı. 2019 yılında yönetim kurulu başkanı olarak August-de Wilde'nin yerini aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mortgage krizinin ardından, Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 2009 yılında First Republic Bank'ın mali kontrolüne müdahale etti. 1 Mayıs 2023'te ise First Republic Bank FDIC tarafından devralındı ve yılın üçüncü büyük banka iflasında JPMorgan'a satıldı. Erkan, bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde rol oynadı.

Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Gaye Erkan ayrıca Dünya gazetesinin ekonomi alanında köşe yazarlığı yapmaktadır.