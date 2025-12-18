Metal işçisi sesini yükseltiyor: Emekçi meydanlarda!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında ayrı ayrı yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutularak arabulucu süreci başlatılmıştı. Süreç devam ederken sendikalar da eylemlerini yoğunlaştırıyor. Türk Metal Sendikası, geçtiğimiz günlerde MESS’in İstanbul’daki merkez ofisi ile Ankara, İzmir ve Bursa’daki bölge temsilciliklerinin önünde protesto eylemleri yapmıştı.

Türk Metal Sendikası, MESS’in gerçekleşen enflasyonun altında kalan ücret teklifine ve kazanılmış hakları geriye götüren taleplerine karşı işyeri yemekhanelerinde protesto eylemi de gerçekleştirdi. İşçiler, çatal ve kaşıkları masalarak vurarak protesto eyleminde bulundu. Basın açıklamaları yapıldı. Sendika eylemlerine önümüzdeki günlerde de devam edecek.

GEBZE’DE MİTİNG

Birleşik Metal-İş Sendikası da eylemlerine ara vermeden devam ediyor. Sendika, bugün tüm vardiyalarda 1 saat üretimden gelen gücünü kullanarak, fabrikalara yürüyüşlerle giriş yapacak. Birleşik Metal-İş, DİSK’in 21 Aralık pazar günü Gebze’de “Vergide Adalet, Gelirde Adalet” talebiyle düzenleyeceği mitinge geniş katılım sağlayacak. Mitingde metal işçileri MESS’in teklifini protesto edecek. 25 Aralık’ta tüm vardiyalarda 1 saat iş bırakma yapılacak. Birleşik Metal-İş, 24 Aralık’ta da Başkanlar Kurulu’nu toplayarak yeni eylem kararları alacak.

YÜZDE 10 ÖNERMİŞTİ!

Sözleşme görüşmelerinde MESS, sendikaların ücret artışı tekliflerine karşılık ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5 + seyyanen 11,50 TL zam teklifinde bulunmuştu. Bu zammın ortalama oransal karşılığı yüzde 10’a denk geliyordu. Diğer 6 aylık periyotlar içinse herhangi bir teklifte bulunulmamıştı. Sosyal yardımlarda ise 1. yıl için masaya yüzde 25’lik teklifle gelen MESS, 2. yıl için herhangi bir artış teklif etmemişti. MESS, sözleşmenin üç yıllık olmasını da istemişti.