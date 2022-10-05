Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam

Asgari ücret zammı için geri sayım başlarken zam oranında etkili olacak enflasyon verileri de açıklandı. CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:12
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor... İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yapacağı toplantılarla 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti belirleyecek.

CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, "Yılın geri kalanında gelecek olan enflasyon rakamları memur, emekli ve asgari ücretlinin alacağı zammı etkileyecek. Enflasyon farkı yıl sonuna doğru yüzde 19-20 seviyelerine doğru ulaşmış olacak. Buna yüzde 20 refah payını da koyduğumuzda yüzde 40 seviyelerinde bir artış meydana getireceğini tahmin edebiliyoruz. Asgari ücretlinin maaşına da ilave getirecek. 5 bin 500 liraya yüzde 40 ilave ettiğimizde bu rakamın 7 bin 700 seviyelerine yükseleceğini öngörmek mümkün" dedi.


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