‘Milyonların ekmeği küçültülüyor’

Yayınlanma: 03.07.2024 - 16:05

Güncelleme: 03.07.2024 - 16:05

DİSK, bugün milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK yöneticilerinin katıldığı açıklamada TÜİK hukuka uymaya ve gerçekleri açıklamaya çağırıldı. TÜİK tarafından açıklanan rakamların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak “Asgari ücretin açlık sınırının bile altında kaldığı bu dönemde emekçiler aldıkları ücretle sadece gıda harcamaları yapabiliyor ve bu dönemde gıda enflasyonu yükselmeye devam ediyor. TÜİK bugün resmi gıda enflasyonunu yüzde 68,08 olarak açıkladı. DİSK-AR tarafından TÜİK’in verileri üzerinden hesaplanan gelir gruplarına göre gıda enflasyonu verilerine göre ise düşük gelirlilerin hissettiği enflasyon çok yüksek. Emeklilerin ve düşük gelirlilerin gıda enflasyonu, Haziran 2024 itibarıyla yüzde 94-121 bandındadır. Aralık 2023’te belirlenmiş olan ve açlık sınırının dahi altında kalan asgari ücretin yüksek olduğunu söylemenin akılla, mantıkla, vicdanla bağdaşır bir ifade olmadığını 1 Temmuz Pazartesi günü kamuoyu ile paylaştığımız DİSK-AR raporunda ortaya koymuştuk” denildi.

'HAK ETTİKLERİ VERİLMELİ'

Açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun acilen toplanması gerektiği belirtilerek “Asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybı giderilmeli; bunun yanı sıra işçilere emekçilere emeklilere büyümeden de hak ettikleri pay verilmelidir. Enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar da asgari ücret yılda dört kez güncellenmelidir. Türkiye işçi sınıfını asgari ücrete mahkûm eden, sendikalaşmanın ve toplu sözleşme düzeninin önündeki antidemokratik engeller derhal kaldırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

'HUKUKSUZLUĞA SAVCI DESTEĞİ'

TÜİK verilerinin “şaibeli” olduğu kaydedilerek “TÜİK yönetimi, kesinleşen yargı kararlarına rağmen madde sepeti ortalama fiyat listesini açıklamayarak verileri karartmaya devam ediyor. TÜİK’in, Haziran 2022’de enflasyon hesaplamasına esas ortalama madde fiyatlarını açıklamamaya başlaması üzerine verileri elde edebilmek için hukuki mücadele sürecine başlamıştık. Mahkeme bu verilerin açıklanmasının TÜİK’in görevi olduğuna karar vermişti. Ancak TÜİK yöneticileri yargı kararlarının gereğini yine yerine getirmedi. Anayasa ve yasaların bağlayıcı hükümlerine rağmen verileri açıklamamaya devam etmesi sebebiyle TÜİK Başkanı ve Başkan Yardımcıları için suç duyurusunda bulunduğumuzda, TÜİK’in hukuksuzluğuna savcılık destek verdi ve dosyayı işleme koymadı” denildi.

'YARIN YANLARINDA OLMAYACAK'

Açıklamada “TÜİK’in görevi enflasyonu düşük göstermek değildir” denildi, “TÜİK enflasyonu doğru ölçmekle görevli bir kamu kurumudur. Bugün ‘başardık’ mesajları atmak için TÜİK’in hukuksuzluğuna arka çıkanlar, yarın yanlarında olmayacak, TÜİK’in bu hukuksuzluğu tek başına yaptığını iddia edecektir. Enflasyonun bir puan düşük gösterilmesi bile milyonların ekmeğini, aşını küçültmektedir. İktidar zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapacak adı konulmamış bir IMF programını uygulamak için her şeyi göze almış durumda” diye belirtildi.