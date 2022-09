Nebati'den Financial Times'in haberine cevap

15 Eylül 2022 Perşembe, 11:32

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiliz Financial Times gazetesinin Türkiye'ye sermaye akışı iddialarına, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" yanıtını verdi. Financial Times'ın haberinde, Türkiye'nin son dönemdeki ekonomik verileri ile ülkeye yönelik sermaye akışına değinildi. Haberde, Türkiye'nin rezervlerindeki artışa işaret edilerek, bu tutarın sadece turizm gelirleriyle sağlanamayacağı iddiasında bulunulmuştu. Ankara’nın alışılmadık faiz politikalarının Türkiye ekonomisinde derin sorunlara yol açtığı belirtilen gazete, analizinde küresel yatırımcıların son on yılda Türkiye’den büyük bir çıkış gerçekleştirdiği belirtmişti. Louis Ashworth imzalı yazıda, Türk lirasının son dönemde büyük değer kaybına uğradığı hatırlatılırken TL’deki değer kaybının ve büyük ölçekli çıkışların ülkenin döviz rezervlerine olumsuz etki ettiği kaydedildi. Yaratılan açığın kaynağı belirsiz para ile finanse edildiği belirtilen yazıda bu paranın kaynağının nereden geldiği soruldu.

Bakan Nebati, Twitter hesabından, söz konusu gazetenin Türkiye ekonomisi ile ilgili iddialarını içeren habere yönelik paylaşımda bulundu.

Haberi alıntılayan ve İngilizce olarak yanıt veren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli: Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, büyüme" ifadesini kullandı.