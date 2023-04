Nebati'den 'koyun eti' açıklaması: 'Ucuz ama kokusundan dolayı tercih edilmiyor, bunu değiştirmek lazım'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 10:33

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 10:51

Türk Lirası'nın günden güne değer kaybettiği Türkiye'de, enflasyon altında ezilen yurttaşlar için sofrada et görmek hayal oldu. Ramazanda da gıda fiyatlarındaki artış sürüyor.

Kasaplarda satılan kırmızı et ve kıyma fiyatları 300 liraya dayandı. Yurttaşlar Et ve Süt Kurumu'ndan 'ucuz et' alabilmek için kuyruğa giriyor.

NEBATİ: TÜRKİYE'NİN DAMAK TADI DEĞİŞTİ

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise gıda fiyatlarının dünyanın tamamında genel enflasyon üzerinde seyrettiğini öne sürdü.

Haber Global canlı yayınına katılan Nebati, artan et fiyatlarıyla ilgili de "Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım" ifadelerini kullandı.

"UCUZ AMA TERCİH EDİLMİYOR"

“Başak Şengül ile Mesele Özel” programında açıklamalarda bulunan Nebati, şunları söyledi:

"Gıda enflasyonu dünyanın tamamında genel enflasyonun üzerinde seyrediyor. Tahıl koridoruna rağmen fiyatların hızla yükseliyor olması kuraklığın artması ve AB ile İngiltere'de sınırlama getirildi, İspanya, Portekiz ve Afrika'da üretilen miktarlarda azalma oldu sebzede. Domates üretimi Türkiye'de çok yükseldi. Bununla ilgili bakanlıklarımızla birtakım çalışmalar yaptık. Dünyanın tamamı, gıda ile ilgili enflasyonist bir baskı altında.

Türkiye'de damak tadı değişti. Koyun eti ucuz ama tercih edilmiyor, kokusundan dolayı. Bunu da değiştirmek lazım. Bu işlerin belirli bir plan çerçevesinde yapılması ve kamunun elini taşın altına koyma konusunda çekinmemesi gerekir. Bizim burada yapmamız gereken, aracıların fiyatları artırıp artırmaması çok önemli."

"CİDDİ DÜZENLEMELER YAPIYORUZ"

Nebati ayrıca, "Elbette kasıtlı fiyat artıranlar da vardır. Kasıtlı işler yapılıyor olması ahlaki olarak anormal ama bunlarla bizim incelemelerimiz var, ciddi düzenlemeler yapıyoruz. Fahiş gelir elde ediliyorsa, ithalat yoluyla da insanlarımız ucuz ete ulaşmalı" dedi.