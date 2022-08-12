Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ÖTV' yanıtı

12 Ağustos 2022 Cuma, 20:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere'' demiş; bu sözlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin basına kapalı bir toplantıda yaptığı konuşma basına sızmıştı.

Nebati, toplantıda "ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu genel başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya da devam etsin. (Gülüşmeler) Biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım" ifadelerini kullanmıştı.

NEBATİ ESPRİ YAPMIŞ

Kılıçdaroğlu'nun ''Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı 'Biz ÖTV’yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu” demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok'' ifadeleri ile yaptığı paylaşımı alıntılayan Nebati, bu sözlerinin Kılıçdaroğlu tarafından eleştirilmesi üzerine "Sizin bu manipülasyonunuzu espriye alarak “tam ÖTV’yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu” şeklinde bir söz söyledim" dedi ve otomobilde ÖTV gündemlerinin olmadığı duyurdu.

“GERÇEKLİKTEN UZAK OTOMOBİLDE ÖTV İNDİRİMİ VAADİ”

Nebati şu ifadeleri kullandı:

Sayın @kilicdarogluk, bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum. https://t.co/V0JErGWOmF — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) August 12, 2022

Bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretlerinizi şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum.





Geçen günlerde finansal piyasalarda istikrarı ve güveni pekiştiren Kur Korumalı Mevduat’a ilişkin ifadelerinizden sonra şimdi de hiçbir ekonomik dayanağı olmayan, gerçeklikten uzak otomobilde ÖTV indirimi vaadinizi gördüm.





Sizin bu manipülasyonunuzu espiriye alarak “tam ÖTV’yi artıracaktık ki, Kılıçdaroğlu konuştu” şeklinde bir söz söyledim.





Ben şimdi size durumu anlatayım; “Vergi politikaları” belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır.





Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.

“OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE ÖTV KONUSU GÜNDEMİMİZDE YOK”

Ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmanızın dışında ülkemize bir faydası yoktur.





Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.





Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60’tan yüzde 10’a indirdik.

Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG’u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.

KAPALI KONUŞMA SIZMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sıfır araç alımında ÖTV indirimi vaadi ardından iktidar kanadının ise ÖTV’yi artırmayı tartıştığı öğrenilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Kendi aramızda, ‘ÖTV’yi artıralım da aşırı talebi kıralım’ diyorduk” ifadelerini kullandığı ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından araç satışlarının düştüğünü söylediği bir konuşması sosyal medyaya düşmüştü.

Sosyal medyaya düşen konuşmada Nebati, hem ÖTV artışını tartıştıklarını hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklaması ardından otomobil satışlarının azaldığını söylüyordu.

Nebati, konuşmasına şu ifadeleri kullandı:

ÖTV artırımına mı gitsek’ dedik bu Genel Başkan (Kemal Kılıçdaroğlu) yanlış anlamış bizi; yanlış dinlemiş. ‘ÖTV indirilecek’ dedi. ‘ÖTV indirilecek’ deyince de millet araba almamaya başladı. Almamaya devam etsin. (Gülüşmeler) Mahmut, biz kendi aramızda demedik mi ‘Ya şu ÖTV’yi artıralım da şeyi biraz kıralım.’ Kimden dinlediyse, nasıl dinlediyse çıktı hemen apar topar…

KILIÇDAROĞLU ‘ÖTV İNDİRİMİ’ VADETMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, Bay Kemal olarak sözümdür: İkinci el araba parasına, sıfır araba aldıracağım sizlere. Bugün otomobil vergileri konusunu açıyorum. Özellikle ÖTV. Türkiye'de bir araç alırken, dünyanın en yüksek araç alım vergisi olan ÖTV'yi ödüyoruz. Yetmiyor, aracın bedeliyle birlikte bu verginin vergisi olarak alınan yüzde 18 KDV ödüyoruz. üstüne gümrük vergisi ödüyoruz, üstüne MTV ödüyoruz. Bu kadar vergi nedir Allah aşkına" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamayı yapmasından birkaç saat sonra ise AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt-üst sınırını üç kata kadar artırma veya sıfıra indirme yetkisine dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Söz konusu tebliğin, ilgili kanunda geçen ekim ayında yapılan değişikliğin tebliğe işlenmesi olduğu öğrenilmişti.