O değerli metal yatırımcısına yüzde 75 kazandırdı: 5 ay boyunca sürekli yükseldi!

Gümüş, hem güvenli liman talebi hem de sanayi sektörlerinden gelen güçlü alımlarla rekor seviyelere ulaştı. Fed’in faiz indirimi beklentileri ve artan jeopolitik riskler, yılbaşından bu yana yüzde 75 değer kazanan gümüş fiyatlarını destekliyor.

Gümüş, altın gibi hem jeopolitik gerginlik veya finansal istikrarsızlık dönemlerinde güvenli liman özelliği taşıyor hem de endüstriyel alanda kullanılıyor. Elektronik, yarı iletken ve yenilenebilir enerji sektörlerinin yoğun gümüş talebi ile ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması gümüş fiyatlarını destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

ONS GÜMÜŞ ÜST ÜSTE 5 AY DEĞER KAZANDI

Yıla 28,9 dolardan başlayan gümüşün ons fiyatı, söz konusu gelişmelerle yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Özellikle mayıs ayından sonra yükselişi ivmelenen ons gümüş, üst üste 5 ay değer kazandı. Ekim ayında da yükselişini sürdüren gümüşün onsu dün 51,23 dolara çıkarak rekor kırdı. Yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 75,2 getiri sağladı.

FED TUTANAKLARINDAKİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ETKİLİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, "Gümüşte son dönemde görülen yükselişte, ABD’de açıklanan büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve Fed toplantı tutanaklarında faiz indirimi olasılığının artması etkili oldu. Bunlar da endüstriyel alanda ekonomilerde toparlanmayı getiriyor" dedi.

ALTIN REZERVİ VE MERKEZ BANKASI ALIMLARI GÜMÜŞÜ DESTEKLEDİ

Gümüş tarafının çok daha güçlü olduğuna dikkati çeken Ergezen, altın-gümüş rasyosunun gümüş lehine döndüğünü ifade etti. Merkez bankalarının altın alımlarının güçlü olduğunu dile getiren Ergezen, bu durumdan gümüşün de olumlu etkilendiğini kaydetti.

Merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerin gümüş fiyatlarında etkili olduğunu ifade eden Ergezen, "ABD’de faiz indirimi ihtimallerinin artması gümüşü öne çıkarıyor. ABD’de federal hükümetin kapanmasıyla birlikte ABD tahvillerinden altın ve gümüş gibi kıymetli metallere geçiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.