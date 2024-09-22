Ödüllü müteahhit işçisinin parasını ödemiyor

Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 13:22

Türkiye Müteahhitler Birliği, (TMB) 2024 yılı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi Listesi”nde Türkiye'den iktidara yakın birçok şirket yer aldı. Bu şirketler arasında Tanzanya’daki demiryolu işçilerinin ücretlerini ödemediği gerekçesiyle gündeme gelen Yapı Merkezi şirketi var. Yapı Merkezi İnşaat, Tanzanya’da yürüttüğü demiryolu projesinde yüzlerce işçiyi mağdur etmiş ve aylarca alacaklarını ödememişti. Emekçiler şirketin İstanbul Üsküdar’daki merkezi önüne giderek çeşitli eylemler yaptı. Şirketle anlaşma sağlansa da birçok işçinin mağduriyeti halen giderilmedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası (DİSK/Dev Yapı-İş) Genel Sekreteri Nihat Demir, konuya ilişkin şunları söyledi: “Yetkililerin denetlemesi işçilerin mağduriyeti giderilmesi gerekirken müteahhitler ödüllendiriliyor. İşçilerin hakkını sorduğumuzda ise projeden paralarını alamadıklarını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

Açıklanan liste kapsamında düzenlenen ödül töreni geçen günlerde Ankara'da bir otelde yapıldı. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Adrese teslim kamu ihaleleriyle dikkat çeken Limak, Rönesans, Cengiz Holding ve Kolin gibi birçok şirket törende ödül aldı.