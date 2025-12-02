OECD, büyüme tahminini açıkladı: 2027'yi işaret etti...

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türk ekonomisi için bu yıl ve 2026'ya ilişkin büyüme öngörüsünü yükseltirken, büyümenin 2027'de hızlanarak yüzde 4'e ulaşacağını tahmin etti.

OECD, "Dayanıklı Büyüme Ancak Artan Kırılganlıklarla Birlikte" başlıklı Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Raporda, küresel ekonomide bu yıl, 2026 ve 2027'ye ilişkin büyüme, enflasyon tahminleri yer alırken, gümrük tarifelerinin küresel ekonomideki etkileri analiz edildi.

Raporda yer alan Türkiye ekonomisine yönelik tahminlere göre, 2024'te yüzde 3,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6, 2026'da yüzde 3,4 ve 2027'de yüzde 4 büyüyeceği öngörülüyor.

Böylece, OECD Türkiye ekonomisine ilişkin 2025 ve 2026 için büyüme öngörüsünü eylüldeki tahminlerine göre yukarı yönlü revize ettiği görülmüş oldu. Kurum eylüldeki ara dönem raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl ve 2026'da yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Rapora göre, ABD'nin yüksek gümrük vergilerinin etkilerinin Türkiye'nin ihracatında görece daha az ve kısa vadeli olması beklenirken, iyileşen finansal koşulların 2026 ve 2027'de özel tüketim ve yatırımı destekleyeceği tahmin ediliyor.

ENFLASYON TAHMİNİ

OECD Türkiye'de enflasyonun ise bu yıl için yüzde 34,5 ve 2026'da yüzde 20,8 seviyesine gerileyeceğini ve 2027'de ise yüzde 11,7'ye düşeceğini öngörüyor.

TCMB'nin politika faizini mevcut yüzde 40,5 seviyesinden 2026 sonunda yüzde 25'e ve 2027 sonunda yüzde 17'ye düşüreceği tahmin ediliyor.

Bütçe açığının ise bu yıl beklenen 3,1 seviyesinden 2027'de yüzde 2,8'e gerilemesi bekleniyor ve bu mali sıkılaşmanın vergi tabanını genişletmeye ve kayıt dışılıkla mücadele etmeye yönelik çabalar tarafından destekleneceği değerlendiriliyor.

Cari açığın 2026'da yüzde 3,3 ve 2027'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Türkiye'de işsizliğin bu yıl ve 2026'da yüzde 8,4 seviyesinde seyretmesinin ardından, 2027'de yüzde 8,1'e düşeceği öngörülüyor.

KÜRESEL TAHMİNLER

OECD, küresel ekonomiye yönelik tahminlerinde ise değişikliğe gitmedi. Kurum, önceki raporunda olduğu gibi, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve 2026'da yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörüyor.

Küresel ekonominin 2027'de ise hafif toparlanma göstererek yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor.

Rapora göre, dünya ekonomisi bu yıl beklenenden daha dayanıklı bir performans sergiledi ancak altta yatan kırılganlıklar varlığını sürdürüyor.

Destekleyici makroekonomik politikalar, yeni teknolojilerin potansiyel etkisine yönelik iyimserlikle güçlenen finansal koşullar, yapay zekayı mümkün kılan koşullar ve ticaretteki artış, ekonomiler arasında farklı ölçüde olsa da tüketici talebini destekledi. Bu durum, artan politika belirsizliği ve ticaret engellerinden kaynaklanan olumsuz rüzgarları kısmen hafifletti.

Küresel ekonomide ABD'nin ülkelere farklı oranlarda açıkladığı yüksek gümrük tarifelerinin etkileri henüz hissedilmedi ancak bu vergiler özellikle ABD'deki harcama eğilimleri, iş yapma maliyetleri ve tüketici fiyatlarında giderek daha görünür hale geliyor.

ABD'DE BÜYÜME HIZI DÜŞECEK TAHMİNİ

ABD ekonomisinin bu yıl ve 2026'da sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,7 büyüyeceği tahmin edilirken, büyümenin 2027'de yüzde 1,9'a yükselmesi bekleniyor.

OECD eylüldeki raporunda ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 1,8 ve 2026'da yüzde 1,5 büyümesini öngörmüştü.

Euro Bölgesi'nde büyümenin bu yıl yüzde 2,1'den 2026'da yüzde 1,9'a düşeceği, 2027'de ise yüzde 2 olacağı tahmin ediliyor. Kurumun Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümeye yönelik önceki tahmini bu yıl için yüzde 1,2 ve 2026 için yüzde 1 olmuştu.