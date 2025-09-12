Öğrenci olmak lüks oldu: Üniversiteye başlama maliyeti 100 bin TL'yi aştı!

Özel yurt ücretleri, yüksek kiralar ve günlük harcamalar üniversite öğrencilerinin bütçesini zorlamaya devam ediyor. Özellikle şehir dışında eğitim gören gençler için aylık giderler, eğitimi adeta lüks haline getiriyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİDERLERİ KATLANDI

Eğitim-İş’in araştırmasına göre, üç büyükşehirde üniversite okumanın maliyeti asgari ücretin iki katını aşıyor. İl dışında okuyan öğrencilerin barınma ve temel giderlerle birlikte aylık sabit harcaması 50 bin TL’ye yaklaşıyor.

BARINMA EN BÜYÜK YÜK HALİNE GELDİ

Araştırmaya göre öğrenciler için en büyük gider kalemi barınma oldu. Özel yurt ücretleri Ankara’da ortalama 38 bin 500 TL, İstanbul’da 40 bin TL, İzmir’de ise 29 bin TL’ye ulaştı. Ev kiralamak isteyenler için ise üç büyükşehirde ortalama kira 25 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca ev tutmak isteyen öğrenciler bir kira bedeli kadar depozito ödemek zorunda kalıyor.

YEMEK VE SOSYAL YAŞAM MASRAFLARI ARTTI

Bir öğrencinin yalnızca bir öğün yemek için aylık masrafı 12 bin TL’ye çıkarken, yalnızca bir kahve ya da çay içerek sosyalleşmek bile aylık 6 bin TL’ye mal oluyor. Ulaşımda ise Ankara’da aylık 350 TL, İstanbul’da 380 TL, İzmir’de 480 TL abonman ücreti ödeniyor.

EVDE YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN GİDERLERİ KATLANIYOR

Evde kalan öğrenciler için elektrik, su, doğal gaz, internet ve aidat faturaları yıllık ortalama 3 bin TL’yi buluyor. Eğitim materyalleri için kitap masrafı 2 bin 500 TL, kırtasiye gideri 670 TL. Bilgisayar almak isteyen öğrenciler ise ortalama 30 bin TL ödeme yapmak zorunda kalıyor.

ÜNİVERSİTEYE BAŞLANGIÇ MALİYETİ YÜKSELDİ

Eğitim-İş, üniversiteye başlangıç maliyetinin 105 bin TL’yi geçtiğini, aylık sabit giderlerin ise asgari ücretin iki katını aşarak en az 50 bin TL’ye ulaştığını açıkladı.