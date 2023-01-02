Oncosem’den 104,1 milyon TL halka arz büyüklüğü

02 Ocak 2023 Pazartesi, 16:13

İnfo Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen Oncosem Onkolojik Sistemler’in halka arz büyüklüğü 104 milyon 125 bin TL olarak gerçekleşti. İnfo Yatırım Menkul Değerler, Kamuoyu Aydınlatma Plaftormu’na (KAP) yaptığı duyuru ile Oncosem’in 28-29 Aralık 2022 tarihlerinde arasında talep toplanan halka arz sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Oncosem’in sermayesinin 19 milyon 900 bin TL’den 23 milyon 850 bin TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 3 milyon 950 bin TL nominal değerli 3 milyon 950 bin adet pay ve mevcut ortağın sahip olduğu 2 milyon TL nominal değerli 2 milyon adet pay olmak üzere 5 milyon 950 bin TL nominal değerli 5 milyon 950 bin adet pay halka arz edildi.

Açıklamada Oncosem paylarının mevcut halka arzında 1 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 17,50 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğünün 104 milyon 125 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Halka arzda bireysel yatırımcılar nihai tahsisat tutarının 3,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 41,4 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsisat tutarının ise 5,5 katı olmak üzere 17,7 katı filtrelenmemiş talep geldiği belirtildi.