Oteller yılbaşını bekliyor

Yayınlanma: 15.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.12.2023 - 03:00

ETİK Başkanı Mehmet İşler, bu yılın son gününün pazara denk gelmesi nedeniyle yılbaşını kutlamak isteyen birçok ailenin yeni yılı otellerde karşılayacağını söyledi.

Otellerdeki yılbaşı programlarının her keseye hitap edebildiğini belirten ETİK Başkanı İşler, “Daha çok şehir merkezi dışındaki tesisler tercih ediliyor. Öncelikli olarak kayak otelleri, termal oteller ve resort otellere talep var. Bu otellerdeki programlar sanatçılı ve sanatçısız olmak üzere ikiye ayrılıyor. Her keseye göre bir fiyat skalası var. Kişi başı 1500 liradan başlayıp iki üç günlük paketlerde 40 bin liraya kadar ulaşan fiyat seçenekleri var. İsteyenler sıcak termal tesisleri, isteyenler havuzlu ortamda çocuklara özel etkinliklerin yapıldığı işletmeleri tercih ediyor. Yılbaşında aileler eğlenirken çocukların da düşünüldüğü programlar hazırlayan oteller var. Tesislerde şu anda doluluklar yüzde 70 civarında. Yılbaşı akşamına kadar yüzde 100 doluluk bekliyoruz. Şehiriçi oteller bir gecelik, şehirdışı oteller ise iki, üç gecelik paketlerle yılbaşına hazır olduğunu gösteriyor. Yılbaşı bahane, asıl olan tatil ise şahane diyebiliriz” diye konuştu.