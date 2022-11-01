Palamut bereketi devam ediyor: 3 tanesi 100 TL
Zonguldak’ta tezgahlarda bolca yer alan palamut 3 tanesi 100 TL'den satılıyor.
Zonguldak’ta haftalardır devam eden palamut bolluğu devam ediyor.
Palamudun bol olması da tezgahlara da yansıdı. Tezgahlarda palamut'un 3 tanesi 100 TL’ye satılıyor. Palamudun boyutun büyük olması esnafı memnun ediyor. Öte yandan Hamsi kilogramı 25 TL ve İstavrit ise kilogramı 50 TL’den satıldı.
Balıkçı Oktay Ertürk , “Palamut yine geri döndü. Palamutun 3 tanesi 100 TL’ye düştü. Balık boğazdan bu tarafa geliyor. Zonguldak’ta yine balık bolluğu olur. Palamut fiyatları yine düşecek Deniz şu anda bayağı sıcak. Palamut sıcağı sevdiği için buradan ayrılmıyor. Karşı tarafta bir şey olmadığı için palamut bu tarafa geliyor. Hamsi bile şu anda yerli 25 TL. Palamut kasım ayını bitirir” dedi.
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