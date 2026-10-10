Patronun dedikodusunu yaptılar diye kovuldular: Mahkemeden çalışanlara emsal niteliğinde karar

İş arkadaşıyla WhatsApp üzerinden patronun dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılan işçilerin davasında milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kapalı gruplarda veya ikili mesajlaşmalarda yapılan kişisel görüşmelerin "gizlilik içeren kişisel veri" olduğuna hükmederek işçinin işe iadesine karar verdi.

DEDİKODU YAPTILAR DİYE İŞTEN ATILDILAR

Olay, M.N. ve G.Ü. isimli iki çalışanın kendi aralarında WhatsApp üzerinden işyeri ve patronları hakkında yazışmasıyla başladı. İddiaya göre, bu yazışmalarda işyeri ve çalışma arkadaşları hakkında dedikodu yapıldı, bazı çalışanlara yönelik hakaretamiz ifadeler kullanıldı ve işyerinden gizlice çekilen fotoğraflar paylaşıldı. Bu mesajların bir şekilde işverenin eline geçmesinin ardından şirket, yazışmaların işyerinde olumsuzluklara yol açtığını ileri sürerek her iki işçiyi de tazminatsız olarak işten çıkardı.

İLK MAHKEME İŞVERENİ HAKLI BULDU

İşten çıkarılan M.N., feshin haksız olduğunu belirterek işe iade, 4 aya kadar işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinin ödenmesi talebiyle İş Mahkemesi'ne başvurdu. İşveren ise mahkemedeki savunmasında, eylemlerin yoğunluğu nedeniyle iş akdinin devamının beklenemeyeceğini belirtti. İş Mahkemesi, işverenin argümanlarını geçerli bularak davacı işçinin talebini reddetti.

İSTİNAFTAN MİLYONLARI İLGİLENDİREN KARAR

Davacı avukatının kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı inceleyen BAM 12. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin yerleşik içtihatlarına atıfta bulunan mahkeme, WhatsApp'ın 3. kişilere kapalı, kendi içinde korunan bir iletişim sistemi olduğunu vurguladı.

Kararda şu kritik ifadelere yer verildi:

İş Akışını Bozmuyorsa Serbest: İşçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaları etkilemediği sürece WhatsApp üzerinden grup kurmaları veya iletişimde olmaları yasak değildir.

İşçilerin iş akışını bozmadığı ve çalışmaları etkilemediği sürece WhatsApp üzerinden grup kurmaları veya iletişimde olmaları yasak değildir. Hukuka Aykırı Delil: Yazışmaların işveren tarafından nasıl temin edildiği anlaşılamamıştır. Bu tür mesajlar "gizlilik içeren kişisel veri" niteliğindedir. Sadece bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshedilmesi haksızdır.

Yazışmaların işveren tarafından nasıl temin edildiği anlaşılamamıştır. Bu tür mesajlar "gizlilik içeren kişisel veri" niteliğindedir. Sadece bu yazışmalara dayanılarak iş akdinin feshedilmesi haksızdır. Olumsuzluk İspatlanamadı: İki çalışan arasındaki mesajlaşmanın işyerinde somut bir olumsuzluğa neden olduğuna dair dosyada hiçbir delil bulunmamaktadır.

Bu gerekçelerle işverenin fesih işlemini geçersiz sayan Bölge Adliye Mahkemesi, davacı işçinin işe iadesine kesin olarak hükmetti.