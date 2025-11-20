Piyasaların gözü bu açıklamadaydı: ABD'de kritik veri açıklandı dolar/TL yeni rekora koştu!

Piyasaların merakla beklediği ABD verileri açıklandı. ABD federal hükümetinin 43 gün boyunca kapalı kalması nedeniyle yayımlanamayan eylül ayı tarım dışı istihdam raporu bugün duyuruldu. ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdamı 119 bin olarak gerçekleşti.

Eylül ayı istihdam verisinin 53 bin seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Veri açıklanmadan önce altın fiyatları satıcılı bir görünüm sergiliyordu. İstihdam rakamlarının ardından altın fiyatlarında sınırlı bir düşüş görüldü.

ABD ekonomisinin beklenenden daha dirençli olduğuna işaret eden bu sonuç, Fed’in yakın vadede gevşeme adımı atmasını zorlaştırırken dolar için pozitif bir tablo ortaya koyuyor.

PİYASANIN TEPKİSİ NE OLDU?

Kritik veri öncesinde altın fiyatları satıcılı seyrini sürdürüyordu. Veri açıklanmadan önce ons altın 4 bin 86 dolarda bulunurken, rakamların gelmesiyle birlikte 4 bin 64 dolara geriledi.

Dolar endeksi veri öncesinde 100,30 puan civarında hareket ederken, açıklamanın ardından 100,16 puan yakınlarında seyrediyor.

Euro/dolar paritesinde de hareketlilik oluştu. Veri açıklanmadan önce 1,1514 seviyesinde bulunan Euro/dolar, verinin ardından 1,1529 seviyesine yükseldi.

Dolar/TL kuru ise yeni bir rekora imza attı. Veri sonrası 42,38 seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.