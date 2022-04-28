Polisan ilk çeyrekte karlılığını 3 kat arttırdı

28 Nisan 2022 Perşembe, 12:01

Kimya, liman, gayrimenkul ve boya sektörlerinde faaliyet gösteren Polisan Holding, 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Holding, savaş nedeniyle artan piyasa risklerine, enflasyonist baskıya, hammadde maliyet artışlarına rağmen başarılı bir ilk çeyrek geçirdi. Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu, güçlü finansal sonuçları, Polisan Kansai Boya, Polisan Kimya, Poliport ve Yunanistan’daki yatırımları Polisan Hellas’taki titiz finansal disipline, operasyonel karlılık odaklı doğru ürün miskine bağlayarak açıkladı. Grup şirketlerin yeni dönem çalışmaları hakkında da bilgi verdi ve geçen sene belirledikleri beş yıllık strateji doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. Mehmet Hacıkamiloğlu, Polisan Kansai Boya tarafındaki yenilikler için şunları kaydetti: “Doğru ürün miksi, etkin hammadde maliyet yönetimi, KAIZEN ve Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak teknikleri sayesinde operasyonel karlılığımızı arttırdık. Marka algısına yönelik yatırımlarımızın yanı sıra, e-ticaret faaliyetlerimize odaklanıyoruz.”

2021 yıl sonu itibarıyla 26 ülkeye boya ihracatı yaptıklarını, yanı sıra yurt dışında 126 showroomlarının bulunduğunu kaydeden Mehmet Hacıkamiloğlu, “127’nci mağazayı yılın ilk çeyreğinde Londra’da açtık. İngiltere başta olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz bütün ihracat pazarlarında marka algısını güçlendirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verdik” dedi.

YENİLEME ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Polisan Holding’in liman operasyonlarını yürütmek için Kocaeli Körfez Bölgesinde 1971’de kurduğu Poliport’ta dijital dönüşüm yatırımlarına hız verildiğini dile getiren Mehmet Hacıkamiloğlu, kapasite artırımına ilişkin yenileme ve genişletme çalışmaları hakkında da açıklama getirdi. Mehmet Hacıkamiloğlu, “2021 yılında 81 milyon TL’lik bir yatırım ile başlattığımız yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 200 metrelik iskelemizin geçtiğimiz günlerde faaliyete başladı. Tank onarım ve antrepolardaki genişletme çalışmalarının da yılın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyoruz. Bu yatırımların, operasyonel karlılığımızı destekleyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Polisan Holding CEO’su Mehmet Hacıkamiloğlu



YENİ FABRİKA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye’de sektörünün köklü yatırımlarından biri olan Polisan Kimya tarafındaki planlamalar hakkında da bilgi veren Mehmet Hacıkamiloğlu, “Polisan Kimya’da, Çin’den hammadde akışının sekteye uğraması nedeniyle, lokal kaynaklardan girdi temin etmeye başlayan Avrupalı üreticilere hammadde tedarik ettik, yalıtım faaliyetlerinde kullanılan taş yünü için bağlayıcı olan ve mobilya sektörü tarafından da yoğun talep gören katma değerli fenol reçinesinin ürün portföyümüzdeki ağırlığını arttırdık. Artan ihracat ve dövize endeksli ürün satışlarımız sayesinde, gelir ve karlılığımızı büyüttük. 2021 yılında temellerini attığımız ve inşaatı büyük ölçüde bitirdiğimiz yeni reçine fabrikamızı bu yıl açmayı planlıyoruz. Yeni üretim tesisiyle birlikte kapasite artışında da önemli bir büyüme yakalayacağız” diye konuştu.



