ABD teknik olarak resesyonda! Resesyon nedir? Resesyon olursa ne olur?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 16:04

ABD'de bugün ikinci çeyreğe ilişkin gayri safi yurt içi hasıla verileri açıklandı. Verilere göre, ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,9 daraldı. Böylece ABD, ülke ekonomisinin üst üste ikinci kez daralma göstermesi teknik anlamında resesyona girildiğini gösterdi.

Dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizlikler pay piyasalarını baskılarken, dünya her anlamda yeni bir evreye giriyor.

RESESYON NEDİR?

Resesyon, bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde en az altı ay süreyle gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklaması, negatif anlamda istikrarlı bir konjonktür dalgasında doruğu izleyen reel ekonomik faaliyet düzeyinde ılımlı daralma aşamasıdır.

Çok daha uzun süreli bir resesyon ise ekonomik çöküş şeklinde ifade ediliyor. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

*Amerikan ekonomisinin resesyona girebileceğini ilk belirten büyük kuruluş Deutsche Bank olmuştu. Banka, Ukrayna savaşıyla Amerika ve Avrupa’da enflasyonun artış eğilimini gerekçeleri arasında sıralamıştı. Bankaya göre Amerika iki yıl içinde ekonomik durgunluğa girebilir.

Türkiye ekonomisi son olarak 2018'in ikinci yarısında resesyona girmişti.

RESESYON OLURSA NE OLUR?

-Gayri safi yurt içi hasıla negatif büyüme gösterir

-İşsizlik oranı artar

- Enflasyon artar

- Ülke para birimi değer kaybeder

- Üretim azalır