Resmi Gazete'de yayımlandı: Depremde çöken GSM şirketlerine dikkat çeken ayrıcalıklar

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 09:03

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 09:03

Depremde iletişimin çökmesinden birinci derecede sorumlu olan GSM şirketlerine kamuoyunda dikkat çeken imtiyazlar tanındı.

Olağanüstü hal (OHAL) süresince OHAL bölgesinde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelerin cep telefonu faturalarının tahsilinden feragat eden GSM işletmecilerine bazı imtiyazlar tanınacak.

Bölgede depremden etkilendiğini belgeleyen bireyler için tesis edilecek bir yeni mobil abonelikten ilk tesis özel iletişim vergisi ve mevcut mobil aboneliklerinden üç aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti alınmayacak.

OHAL kapsamında, elektronik haberleşme alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemenin yayımlanmasının ardından kamuoyunda bu şirketlerin ilgili feragatlerini imtiyazlar olmadan kendiliğinden yapmaları gerektiği belirtildi.

Buna göre, OHAL bölgesinde depremden etkilendiğini belgeleyen abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren düzenlenecek veya ödeme vadesi bu tarih ve sonrasına isabet eden faturalar ile OHAL süresinin sonuna kadar bu abonelere verilen hizmetler nedeniyle fatura edilecek bedellerden feragat edilmesi halinde bu fatura bedelleri vergi usul kanunu kapsamında "tahsiline imkan kalmayan değersiz alacak" olarak kabul edilecek.

Söz konusu abonelere 6 Şubat tarihinden itibaren sıfır bedelli düzenlenen hizmet faturalarında emsal bedel, 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamında sıfır olarak dikkate alınacak.

GSM ŞİRKETLERİ TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİNİ ÜCRETSİZ KULLANABİLECEK

Kararname kapsamında, afet ve acil duruma yönelik ihtiyaç duydukları haberleşme hizmetini sağlayan işletmeciler, telsiz cihaz ve sistemlerini, gerekli bilgi ve belgeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna göndermek kaydıyla kurarak, OHAL süresince ücretsiz olarak kullanabilecek.

OHAL ilan edilen illerde, OHAL süresince GSM işletmecilerinin kendi tüzel kişilikleri adına tesis edilecek olan ve aciliyet arz eden iletişim altyapıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ücretsiz olarak verilecek yer seçim belgesi ve mahallin mülki amirliğince verilecek izin haricinde başkaca bir belge aranmaksızın kurulacak.

BİLGİ VE BELGELER 2 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK



Bu tesisler için OHAL süresince kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde yer kullanım bedeli ve geçiş hakkı ücreti alınmayacak. Kurulan iletişim sistemleri ve altyapılarının OHAL süresi sonrasında da kullanımına devam edilmesi halinde OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde ilgili mevzuatındaki şartlar yerine getirilecek.

İşletmeciler tarafından yapılan elektrik enerjisi talepleri, başvuruya konu yerde mevcut bir elektrik şebekesi bulunması halinde derhal karşılanacak. Aboneliğe ilişkin gerekli bilgi ve belgeler OHAL süresinin bitimini takip eden 2 ay içinde tamamlanacak.