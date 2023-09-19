Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarlarını kim belirleyecek?

Zorunlu trafik sigortasında teklif alamayanların azami prim tutarları SEDDK tarafından belirlenecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:07
Resmi Gazete'de yayımlandı: Zorunlu trafik sigortasında azami prim tutarlarını kim belirleyecek?
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Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek.

SEDDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ve karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tarife uygulama esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklikler öngören tebliğiyle "Sigorta primlerinin tespiti esasları" başlıklı maddeye bir cümle eklendi.

Buna göre, SEDDK, belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların araçlarının, bulunduğu risk grubuna bakılmaksızın Riskli Sigortalılar Havuzu kapsamına alınmasına ve bunlara uygulanacak azami prim tutarlarına karar vermeye yetkili olacak.


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