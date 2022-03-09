Rusya'da haftalık enflasyon 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı
Rusya’da haftalık enflasyon yüzde 2,2’ye çıkarak 2008’den bu yana yüksek artış olarak kayıtlara geçti.
Rusya Federal İstatistik Kurumu'nun (Rosstat) açıkladığı verilere göre, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle ülkedeki ürünlerin fiyatlarında, 26 Şubat-4 Mart’ı kapsayan haftada önemli artışlar yaşandı.
Buna göre, ülkede yerli araba fiyatları yüzde 17, ev aletleri fiyatları ise yüzde 15 artarken televizyon fiyatları yüzde 15, akıllı telefon fiyatları ise yüzde 10’a yakın yükseliş gösterdi.
Söz konusu dönemde, haftalık enflasyon oranı ise bir önceki haftaya kıyasla 1,75 puan artarak yüzde 2,2’ye çıktı ve 2008’den bu yana en yüksek haftalık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada ise ülkede yıllık enflasyon oranının ise yüzde 10,4 seviyesine geldiği bildirildi.
Uzmanlar, Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybının henüz tam anlamıyla fiyatlara yansımadığına, enflasyonun daha da artmasının beklendiğine işaret ediyor.
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