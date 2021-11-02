Sağlık sigortasının prim üretimdeki payı 2020’de yüzde 14.5’e ulaştı

02 Kasım 2021 Salı, 04:00

Özellikle gelişmiş ülkelerdeki sigorta pazarının önemli bir bölümünü oluşturan sağlık sigortaları, son yıllarda Türkiye’de de önemli bir gelişim içinde. Farklılaşan ve artan sağlık riskleri, uzayan ömür, gelir düzeyi, genel sosyal güvenlik sistemindeki yetersizlik ve politika tercihleri bu süreci etkiliyor. Küresel Covid-19 salgını ise bu durumu daha da belirgin hale getirdi.

Hem açıklanan güncel veriler hem araştırmalar bu durumu ortaya koyuyor. Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre, “seyahat sağlık” hariç “sağlık” sigortası prim üretimi geçen yıl 2019 yılına kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.9 milyar liraya ulaştı. Bu sigortanın hayatdışı branşındaki payı da yüzde 13.9’dan yüzde 14.5 yükseldi. Bu pay 5 yıl önce; 2016’da yüzde 11.5’ti. Bu yılın ilk 9 ayında ise prim üretimi yüzde 20.1 artışla 8.5 milyar lirayı aştı. Öte yandan uluslararası bir oluşum olan Mikrosigorta Ağı’nın “Mikro Sigortacılık Peyzaj Çalışması, 2021”e göre, Covid-19 salgını risk farkındalığını artırdı. Tüketicilerin özellikle sağlık sigortası talepleri arttı. Yine bu çalışmaya göre, “teletıp” hizmeti verenler de sağlık sigortası sunmakla ilgileniyor.

İLK TERCİH ‘YATARAK VE AYAKTA TEDAVİ’

Sağlık sigortası pazarındaki prim üretimine tedavi yöntemi açısından bakınca “yatarak ve ayakta tedavi”nin çok yaygın olduğu görülüyor. İlk dokuz ayda “yatarak tedavi”de prim üretimi yüzde 21.9 artışla 1.4 milyar lira, “yatarak ve ayakta tedavi”de ise yüzde 12.7 artışla 5.1 milyar lirayı aştı. Tamamlayıcı sağlıkta da benzer bir dağılım geçerli.



TATİL RİSKLERİNE DİKKAT

Küresel Covid-19 salgınınına karşı yürütelen mücadelede gelinen nokta, yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde yoğunluğu yeniden artırdı.

Bu durum seyahat sağlık sigortasının da (SSS) hareketlenmesini sağladı. TSB’nin ilk 9 aylık verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla seyahat sağlık sigortasında prim üretimi yüzde 226 artarak 317.4 milyon liraya ulaştı. Ayrıca bu rakam 2019’un aynı döneminde 160.1 milyon liraydı.

ÖzserNEO Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Ramazan Ülger ise “vize sigortası” olarak da tanımlanan bu sigortayla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri şöyle özetledi:

- Bu sigorta yurtiçi seyahatlerde zorunlu olmasa da, yurtdışı için gerekli olan vize işlemlerinin yapılması açısından zorunlu. Seyahat sağlık sigortası, yurtdışında yaşanabilecek ani hastalıklar ve kazalar sonucunda oluşacak sağlık giderlerini garanti altına alması açısından da çok değerli.

- 0-80 yaş aralığındaki herkes için seyahat sağlık sigortası yaptırılabilir. Fakat ilerleyen yaşlarda yaptırılacak seyahat sigortaları için ek prim alınabilir.

- Bu sigorta en az bir gün, en fazla bir yıllık yaptırılabilir.

KAYIP BAGAJ TEMİNATI

- Bu sigortanın genel şartlarında bulunan ve özel şartlarda yer alan teminatlar: Acil durum ya da kaza halinde tedavi, sigortalının sağlık nedenli ile alakalı nakli, vefattan sonra cenaze nakli, defin işlemleri harcamaları, seyahat iptali ya da yarıda kesilmesi ve tıbbi danışmanlıktır. Ayrıca havayolları içerisinde kaybolmuş, check-in işlemlerinin tamamlanmış ve kayıp raporu oluşturulmuş valizlere de kayıp bagaj teminatı verilir. Bunun yanında sigorta şirketinden başka hangi teminatların eklenebileceğini öğrenerek poliçeler zenginleştirilebilir.

- Seyahatin iptal olması durumunda seyahat sağlık sigortası da iptal edilebilir. Poliçe başlangıcından 24 saat önce sigorta şirketine bildirim yapılması koşuluyla bu olabilir.

‘SİGORTA SAHİPLERİNE FAYDA SAĞLAMALIYIZ’

Yılın ilk sekiz ayında sağlık branşındaki prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20’den fazla artırdıklarını belirten Groupama Sigorta Sağlık Grup Müdürü Elvan Atalay, Türkiye’de sağlık sigortası anlamında ciddi bir potansiyel olduğunu, kendilerinin de bunun ortaya çıkması için çalıştığını, Covid-19 ile birlikte bu alanda farkındalığın da bir miktar arttığını hatırlattı.

SGK verilerine göre Türkiye’de sosyal güvenceye sahip 22 milyondan fazla çalışan olduğunu, buna karşın tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine sahip kişi sayısının sadece 2.1 milyon seviyesinde kaldığına atıf yapan Atalay, “Sağlık sigortalarını ve avantajlarını kamuoyuna doğru bir şekilde anlatarak hem sektörümüz hem sigortalılar için fayda sağlamamız gerekiyor” dedi. Bu noktada şirket olarak tamamlayıcı sağlık sigortasına “Herkes İçin Sağlık Sigortası” (HİSS) adını verdiklerini belirten Atalay, “çok makul primler”le bu hizmetten tüm çalışanlar yararlanabileceğini, basit bir önlemle sağlığın teminat altına alınması gerektiğini söyledi.

‘7/24 DOKTORUM’

2017 yılından bu yana “7/24 Doktorum” uygulamasıyla sigortalılarına uzaktan sağlık hizmeti sunduklarını ve Covid-19 salgınıyla birlikte bu hizmete olan talebin arttığını söyleyen Elvan Atalay, şöyle devam etti: “Salgın birçok ihtiyacın çözümü noktasında alışkanlıkları değiştirdi. Özellikle salgının ilk aylarında acil ihtiyaçlar dışında hastanelere gidenlerin oranında ciddi bir düşüş oldu. Bu dönemde sigortalılarımız, sağlık aplikasyonumuz Healpy ve web sitemiz üzerinden doktorlarımızla görüşerek hastalıkları ya da şikâyetleri hakkında danışmanlık aldılar ve almaya devam ediyorlar. Bu hizmetin kapsamına psikolog ve diyetisyen hizmeti de eklendi.”

Atalay ayrıca, HİSS dışında “pozitif özel sağlık”, “acil güven”, “acil güven plus”, “seyahat sağlık” gibi paketlerle sağlık branşında kapsayıcı ürünlere sahip olduklarını belirtti.

GENÇLER İÇİN ALTERNATİF TSS PAKETİ

AXA Sigorta’nın, gençlerin ihtiyaç ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda şekillendirdiği yeni ürünü “AXA Genç Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”nı satışa sunduğu açıklandı.

Verilen bilgiye göre 17-22 yaş arasındaki gençlerin satın alabileceği ve 26 yaşına kadar kullanılabilen yeni paket, “ihtiyacın kadar yükle, boşa para ödeme” sistemi ile geleneksel ürünlerden farklılaşıyor. Toplam değeri 1200 TL olan sigortanın geçerliliği dört yılı kapsıyor. Poliçenin ilk yılında gençlere dört yıllık yatarak tedavinin yanında bir adet ayakta tedavi hakkı veriliyor. AXA İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, “Gençlerin yaşamlarına dokunmaktan mutluluk duyan bir sigorta şirketi olarak, öncü atılımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.