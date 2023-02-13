Samsun'da ekmeğe yüzde 25 zam

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 13:25

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 13:32

Deprem bölgesine günde 100 bin ekmek gönderen Samsun’da ekmek fiyat tarifesine zam yapıldı.

Artan maliyetler nedeniyle yılbaşında zam kararı alan esnaf, zammın uygulamaya konmasını 14 Şubat’a kadar bekletti. Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, fırıncıların uzun zamandır maliyetinin altına ekmek satışı yaptığını belirterek, fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

BAFRA İLÇESİNDE BUGÜNDEN GEÇERLİ

SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler, “Zam kararını yılbaşında almıştık. Ekonomik durumdan dolayı erteledik. Uzun zamandır fırıncılarımız maliyetinin aşağısına ekmek satışı yapıyor. Fırıncı esnafımızın ayakta durabilmesi ve çalışmalarına devam etmesi için bu zamma ihtiyaç vardı. 14 Şubat’tan itibaren Samsun merkezde 200 gram ekmek 5 TL’den satışa sunulacak” dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bafra Fırıncılar Odası tarafından 13 Şubat 2023 tarihi itibarıyla 5 liradan satılmasına karar verildi.

Samsun’da ekmeğe en son zam 30 Temmuz 2022’de uygulanmış ve 200 gramı 3 TL’den satılan ekmeğin fiyatı 4 TL’ye çıkartılmıştı. Uygulanan yeni tarife ile birlikte ekmeğin kilo fiyatı Samsun’da 20 TL’den 25 TL’ye yükselmiş oldu.

YENİ FİYAT TARİFESİ

Yeni fiyat tarifesi ile birlikte 200 gr baston ekmek 5 TL, ikili somon ekmek (400 gr) 10 TL, ikili tandır ekmek (400 gr) 10 TL, kepek ekmek (200 gr) 5 TL, pıtıl (200 gr) 5 TL, Karadeniz ekmeği (2 kilo) 50 TL, sade pide (200 gr) 5TL, lavaş (150 gr) 5 TL ve kıymalı hamuru (170 gr) 6 TL olarak belirlendi.