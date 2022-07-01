Şanlıurfa’da toplu taşımaya 1 yılda üçüncü zam
AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine bir yıl içerisinde üçüncü zammı yaptı.
AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma ücretlerine bir yıl içerisinde üçüncü kez zam yaptı. Yılbaşında 3.50 lira olan tam bilet ücreti 5 lira 50 kuruşa yükselmiş oldu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 3 Ocak 2022’den itibaren uygulama kararı aldığı toplu taşıma ücretleriyle 1 lira 80 kuruş olan öğrenci taşıma ücreti 2 liraya, 2 lira 70 kuruş olan tam bilet ücreti 3 lira 50 kuruşa, 2 lira 40 kuruş olan öğretmen bileti ise 3 liraya yükselmişti.
Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre, geçtiğimiz mart ayında alınan kararla öğrenci bileti 2 lira 50 kuruş, tam bilet ücreti 4 lira 50 kuruş, öğretmen bileti de 4 lira oldu.
Önceki gün toplanan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 4 lira 50 kuruş olan tam bilet ücretini 5 lira 50 kuruşa, 2 lira 50 kuruş olan öğrenci biletini 3 liraya, 4 TL olan öğretmen taşıma ücretini de 5 TL'ye yükseltildi.
Böylelikle 3 Ocak 2022’ta 2 lira olan öğrenci taşıma ücreti 3 lira, 2 lira 70 kuruş olan tam bilet ücreti 5 lira 50 kuruş, 3 lira olan öğretmen taşıma ücreti de 5 liraya yükselmiş oldu.
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