Seçim bitti, geçim derdi başladı

İzmir iş dünyasının temsilcileri, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Yeni ekonomi yönetiminin hızlıca açıklanması çağrısı yapılarak ülke gündeminin ekonomi, ihracat ve enflasyonun düşürülmesi olması gerektiğinin şart olduğu açıklandı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: İhracatçılarımızın rekabetçiliğini olumsuz etkileyen döviz kurlarının kademeli olarak ihracatçının rekabetçiliğini sağlayacak şekilde gerçek değerine gelmesi sağlanmalıdır. İş dünyasının krediye ulaşabilmesinin yolu açılmalıdır. Enerji fiyatları Türk ihracatçısının rekabetçiliğine katkı sağlayacak seviyelere düşürülmelidir. Bu adımlar hızlıca atıldığı takdirde 2023 yılının ikinci yarısında ihracat ve turizm gelirlerinin artması ile ülkemizin döviz sıkışıklığını giderebiliriz.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener: Yeni dönem ekonomi politikalarının açıklanmasını bekliyoruz. Ülkemizin tüm ekonomik birimlerinin ihtiyaçlarını dikkate alan kapsayıcı, orta ve uzun vadeli perspektifle tasarlanacak yeni politikaların ülkemizin güven ve istikrar ortamına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Hükümetin en kısa sürede kurulması, ülkemizin yeniden en önemli gündemi olan ekonomiye yoğunlaşılmasını sağlayacaktır.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli: Belirsizliklerin hızla giderilmesini, zorlanan makro dengelerin sürdürülebilir bir dengeye oturtulmasını, seçim sürecinde verilen vaatlerin maliyet ve finansmanının şeffaf bir şekilde ortaya konmasını bekliyoruz. Türkiye artık bir reform seferberliğine girmeye mecburdur. Deprem bölgesinde mağduriyetlerin giderilerek hayatın bir an önce eski ritmine kavuşturulması elzemdir. Dahası, ülkenin bir an önce seçim kutuplaşmasından sıyrılıp düzensiz göç başta olmak üzere güvenliğimizi ve sosyal dengemizi zorlayan problemlerini çözme ihtiyacı vardır. Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomiden turizme, sanattan spora her alanda kazananın Türkiye olması en büyük arzumuzdur.

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Sibel Zorlu: Artık Türkiye’nin gerçek gündemine hızla dönme zamanı gelmiş bulunuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girmeye hazırlanırken, tarihimizden gelen gücümüzü siyasi ve ekonomik istikrarla bütünleştirmemiz gerekiyor. Bu inançla, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yerini alabilmesi için vakit kaybetmeden stratejik adımlar atılmasını, öngörülebilir bir ekonomik ortamın yaratılmasını, ülkemizin geleceği için en uygun kararların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Kasalı: Ülkemizin ekonomik durumu ortadadır, iş dünyası birçok alanda büyük sorunlar ile boğuşuyor. Kurun durumu, Merkez Bankası’nın rezervlerinin seviyesi ve kısa vadede Türkiye Cumhuriyeti’nin ödemesi gereken dış borçlar gibi yakıcı problemlerimiz mevcut. Dolayısıyla seçim atmosferinden hızlıca çıkarak ekonomi yönetiminin belirlenmesi ve iktidarın hızlıca bu alanlara yoğunlaşması gerekmektedir.

Girişimci İş Kadınları Federasyonu Başkanı Huriye Serter: Piyasada yaşanan döviz sıkıntısı, enflasyonun yarattığı hayat pahalılığı, faizler, Merkez Bankası rezervleri başta olmak üzere ekonomide acil çözülmesi gereken sorunlar var. Bu sorunların hızlıca çözülmesi gerekiyor. Eğitim ve adalette yaşanan sıkıntıların çözümü ile gençlerin ülkelerini terk etmeyecekleri, refah dolu ve geleceğe umutla bakan insanların yaşadığı bir ülke için yapılacak çok şey var.

İzmir İş Kadınları Derneği Başkanı Betül Sezgin: Yüksek enflasyon, düşük faiz, baskılanan döviz kuruna endeksli büyüme politikası devam ettirilecek ise bunun enstrümanlarının hızlıca açıklanarak kamuoyu ile paylaşılması gerekmektedir. Bu politikayı yürütecek olan kabinenin belirlenmesi, ekonominin başına geçecek olan yeni yönetimin hızlıca açıklanması, ciddi bir çaba bekleyen ekonomi için elzem bir durumdur. Dolayısıyla seçim atmosferinden hızlıca çıkarak ekonomi odaklı bir çalışma içine girilmesi, hükümetten öncelikli beklentimizi oluşturuyor.

Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer: Aylardır süren seçim gündeminden hızlıca sıyrılarak başta ekonomik problemler olmak üzere ülkemizin süregelen sıkıntılarına odaklanma