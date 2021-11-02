Seçimlere dikkat çekildi: AKP hükümeti, EYT’liler ve asgari ücret için harekete geçti

02 Kasım 2021 Salı, 11:05

Kamuoyu kasım sabahına doğalgaz, LPG ve alkole gelen zamlarla uyandı.Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen zam, başta elektrik faturaları olmak üzere gazın girdi olduğu alanlarda hissedilecek. İngiliz haber ajansı Reuters ise AKP hükümetinin seçimler öncesinde EYT’liler ve asgari ücret için attığı adımla ilgili dikkat çeken bir haber hazırladı.

Reuters, "En geç 2023 ortasında yeniden seçime gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan destek, son dönemde sert şekilde artan gıda ve enerji fiyatları başta olmak üzere son dört yılın büyük bölümünde çift hanede yer alan enflasyonun negatif etkisiyle de azalmış durumda" yorumuna yer verdi.

Haberde, hükümetin asgari ücret artışı, enflasyondan daha çok etkilenen dar gelirlilerin üzerindeki vergi yüklerinin azaltılması ve emeklilikte yaşa takılanlara yönelik düzenlemeyi de içeren bir dizi çalışma için harkete geçtiği belirtildi.

AKP DÖNEMİNDE İLK

Reuters'a bilgi veren iki yetkiliden edinilen bilgiye göre, çalışılan önlemler arasında dar gelirli ve dezavantajlı grupların gelirinin artırılması, 2 bin TL altı emekli maaşı kalmaması, asgari ücret artışları ve alt gelir grubuna vergi destekleri sağlanması yer alıyor.

Artan enerji fiyatları kaynaklı olarak sosyal desteklerin de artırılması planlanırken, AKP döneminde ilk kez emeklilikte yaşa takılanlara yönelik bir çalışma da gündeme alındı. Yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak maliyetlere göre hangi desteklerin sağlanacağına karar verilecek.

ENFLASYON YÜZDE 20'YE ULAŞTI

Reuters'a bilgi veren yetkililer yüzde 20'ye ulaşan enflasyon nedeniyle daha çok etkilenen dar gelirli ve dezavantajlı grupların üzerindeki baskıların azaltılmasının hedeflendiğini belirttiler. Değerlendirilen önlemler arasında enflasyonun üzerinde asgari ücret artışı, dar gelirliler için enerji faturalarında destek sağlanması ve SGK ödeneklerinde memur maaş artışları da yer alacak.

Yetkili, "Bütçede şu anda olması gerekenden biraz daha fazla sıkılık var. Şu anda yaklaşık %6'lık bir alan varken %1.5'e kadar düştü açığın/GSYH'ya oranı. Bunun biraz açılması lazım ki bu konuda adım atılacak" dedi ve ekledi:

TL DEĞER KAYBETTİ, ZAM GÜNDEMDE

"Bu kapsamda asgari ücrette enflasyona bağlı olarak (ki belki üzerinde) bir artış ortaya konulacak. Bütçede dar gelirlilerin enflasyondan daha az etkilenmesi için neler yapılabilir bu konuda bir çalışma yapılıyor. Enerjide, SGK ödeneklerinde vs. alınabilecek yükler alınacak. Memur maaşlarına da hatırı sayılır bir zam yapılması gündemde olacak."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ise konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.

Erdoğan'ın da istediği faiz indirimlerine eylül ayında başlayan Merkez Bankası enflasyonun yükseldiği ve TL'nin değer kaybettiği son iki ayda 300 baz puan indirim yaptı.