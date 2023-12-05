SEDDK, sorunları nedeniyle iki sigorta şirketini Güvence Hesabı’na devretti: ‘Sermaye’ yine önde!

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Sigorta sektöründe, artan ve gerçekleşen riskler ile yükselen maliyetler nedeniyle 2023 yılı başından bu yana süren sermaye yeterlilik düzeyi tartışmaları yılın son günlerinde devam ediyor.

Bu kapsamda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçen hafta “uyarılarına rağmen durum ve yönetimlerini iyileştirmeyen” Gri Sigorta AŞ ve Sınırlı Sorumlu Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi’ni Güvence Hesabı’na devretme kararı aldı. Açıklamasında bu şirketlerin sektör payının düşük olduğunu atıf yapan SEDDK’nin şu vurguyu ise dikkat çekti: “Uluslararası saygınlığa ve güçlü sermaye yapısına sahip olan sektörümüz, son dönem finansallarına göre sermaye yeterlilik seviyesinde ve özkaynak kârlılığında tarihi zirvelere ulaşmıştır.”

‘5 KAT’ GİTTİ-GELDİ

Sigortalılarının haklarının korunması için her türlü önlemi aldık” diyen Türkiye Sigorta Birliği (TSB) de şu yorumu yaptı: “İki şirketin hayatdışı prim üretimindeki pay toplamı sadece yüzde 0.36. Müdahalenin gerek sigortalılar gerek ilgili şirketlere destek sağlayan paydaş acente ve kurumlar ile sektörümüzdeki diğer ilişkili kişi ve kuruluşların faaliyetlerine olumsuz herhangi bir etkide bulunması beklenmiyor.”

Öte yandan SEDDK, yine geçen hafta yeni bir “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına İlişkin Genelge” yayımlayarak sigorta şirketlerinin bir takvim yılı içinde ürettikleri zorunlu trafik sigortası brüt yazılan prim toplamının (endirekt hariç) bir önceki yılın özsermayesinin 5 katını geçemeyeceğini duyurdu. Uygulama 1 Ocak’ta başlayacak. Oysa benzer bir düzenleme önce Ağustos 2022’de yayımlanmış, sonra Ekim 2022’de yürürlükten kaldırılmış ve tartışma yaratmıştı.

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDET, İNSAN HAKLARI İHLALİDİR’

Anadolu Sigorta’nın, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) kadınlara yönelik şiddetle mücadele için başlattığı 16 günlük “#BahanesiYok” kampanyasına bu yıl da destek verdiği açıklandı.

Eşitlik konusunda pek çok çalışma yürüttüklerini anımsatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan şöyle devam etti: “Kadına yönelik şiddet, sonraki kuşakları da etkileyen insan hakları ihlalidir. Küresel ölçekte şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ancak bu alanda topyekûn bir mücadele ile mümkün.”

DOĞA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE KATKI DEVAM EDİYOR

Aksigorta’nın, her bir acentesi adına Ege Orman Vakfı’na 10 bin fidan bağışında bulunduğu açıklandı. Bilgi veren şirket yetkilileri, doğa ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı sürdürdüklerini ifade ederek “Mayıs ayında her bir çalışanımız adına Ege Orman Vakfı’na 10 bin adet fidan bağışında bulunarak İzmit Taşköprü ağaçlandırma sahasında Aksigorta Hatıra Ormanı oluşturulmuştu. Şimdi ise Manisa’da 10 bin fidan bağışıyla, Manisa Yunt Dağı’nda Aksigorta Hatıra Ormanı oluşturulması sağlandı” dediler.

15 MİLYON 867 BİN KİŞİ ‘BİREYSEL EMEKLİLİK’TE

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Kasım tarihli verilerine göre bu yıl 20’inci yılını kutlayan bireysel emeklilik sisteminde (BES) 15 milyon 866 bin 899 bin katılımcı/ çalışan yer alıyor. Bunların 8 milyon 589 bini “gönüllü BES”, 7 milyon 278 bini “otomatik BES” kapsamında bulunuyor.

Yine verilere göre gönüllü BES tarafında 75.9 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 666.8 milyar lira, otomatik BES tarafında ise 3.2 milyar lirası devlet katkısı olmak üzere 50.4 milyar liralık fon büyüklüğüne ulaşıldı.

BES KATILIMCILARI İÇİN TARIM FONU OLUŞTURDU

Allianz Türkiye’nin, “Tarım Fonu”na yatırım olanağı sunan ilk bireysel emeklilik sistemi (BES) şirketi olduğu açıklandı.

Gıda güvenliğinin artan önemine dikkati çeken Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan, “Bu global sorunun çözümüne katkıda bulunma hedefiyle faaliyet gösteren tarım ve gıda şirketlerinin rolü ve yatırım ivmesi de her geçen gün arıyor. Biz de BES yatırımcılarına dünyada ve Türkiye’de yükselişte olan, getiri potansiyeli güçlü bu yatırım trendine katılma fırsatı sunuyoruz” dedi.

‘10 YILDA EN GÜVENİLİR FİRMALARDAN BİRİ OLDUK’

Katılım Emeklilik, 10’uncu yılını kutluyor.

Aralık 2013’te faaliyete geçtiklerini anımsatan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek şuna vurgu yaptı: “Katılımcılarımızın teveccühü sayesinde 10 yılda sektörün en güvenilir ve tanınan markalarından biri olduk. BES’te toplamda 1.1 milyon sözleşmeye, sigorta tarafında 365 bin poliçeye ulaştık. 15 faizsiz fon alternatifimizle, 18.3 milyar TL’lik fon büyüklüğüyle 2023 hedeflerimizi de başarıyla gerçekleştirdik. Geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz.”

‘SAĞLIK TÜFE’DE YÜKSELİŞ HIZLANDI

TÜİK’in Kasım 2023 ile ilgili açıkladığı tüketici enflasyonunun (TÜFE) detayları, sağlık sigortasında fiyat artışlarının hızlandığını gösterdi.

TÜİK’in sepetindeki branşların ortalamasına göre “Sigorta TÜFE”, önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 1.14, Aralık 2022’ye (11 aylık) kıyasla yüzde 28.9, Kasım 2022’ye (yıllık) kıyasla yüzde 33.86 arttı. Yıllık artış önceki ay yüzde 35.65’ti. Alt branşlar açısından fiyatlar aylık bazda konut sigortasında yüzde 0.26, sağlık sigortasında yüzde 6.52 ve ulaştırma sigortasında yüzde 0.55 arttı. İlk 11 aylık artışlar konutta yüzde 4.51, sağlıkta yüzde 46.35 ve ulaştırmada yüzde 29.59 oldu. Yıllık artışlar ise konutta yüzde 87.34, sağlıkta yüzde 67.22 ve ulaştırmada yüzde 29.9

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