SGK uzmanı İsa Karakaş'tan asgari ücret açıklaması: 'Ne yazık ki olmayacak'

Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışanların alacağı zam miktarını belirleyecek. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, katıldığı canlı yayında konuya dair önemli açıklamalarda bulundu.

KOMİSYONUN YAPISI VE ETKİSİ

Komisyonun yapısının değişip değişmeyeceğine dair soruları yanıtlayan Karakaş, “Komisyon 5’er üyeden oluşuyor. Yapısı değişse bile işçileri temsilen TÜRK-İŞ var, HAK-İŞ de katılmak istiyor ancak 2 konfederasyon olamaz. Başkan hükümet tarafında olacağı için karar alma sürecinde değişiklik olmayacak” dedi.

'ENFLASYON HEDEFLERİ PLANLANDIĞI GİBİ GİTMİYOR'

Karakaş, hükümetin asgari ücreti artırmak istediğini ancak yüksek faiz, düşük kur politikası ve rekabet koşullarının kısıtlayıcı olduğunu belirtti. “İşverenler yüksek faiz ve döviz baskısı nedeniyle yüksek asgari ücrete karşı. Enflasyon hedefleri de planlandığı gibi gitmiyor. Ekonomi yönetimi sürecin bozulmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI?

Karakaş, asgari ücretin ideal seviyesini değerlendirerek, “En az yüzde 25, en fazla yüzde 30 artış bekliyoruz. Yasaya göre işçinin cebine girmesi gereken rakam Şubat itibarıyla 40 bin TL’nin altında olmamalı. Eylül itibarıyla bekar bir işçi için gereken rakam 36 bin 305 TL. TÜRK-İŞ’in rakamları abartısız, masum rakamlar. Bu sebeple asgari ücretin 40 bin TL olması gerekiyor. Ancak ne yazık ki olmayacak” dedi.