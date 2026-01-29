SGK uzmanından emekli bayram ikramiyesi hesabı: 'Olması gereken rakam...'

Emekli maaşlarına yönelik değerlendirmeleriyle öne çıkan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kaleme aldığı köşe yazısında bayram ikramiyesi tartışmalarını farklı bir perspektiften ele aldı. Erdursun, ikramiyenin zaman içinde ilk çıkış amacından uzaklaştığını belirterek, geçmiş yıllardaki oranlar üzerinden yapılan hesaplamaların bugün çok daha yüksek tutarlara işaret ettiğini vurguladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2018’DE TELAFİ AMAÇLI BAŞLADI

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, bayram ikramiyesinin ilk kez 2018 yılında uygulamaya alındığını hatırlattı. Erdursun, bu ödemenin bir refah artışı olarak değil, emekli aylıklarında yaşanan kaybı telafi etmeye yönelik bir araç olarak kurgulandığını ifade etti.

“Bayram ikramiyesi yalnızca bir ödeme kalemi değildir. Aynı zamanda emekli gelirinin zaman içinde nasıl eridiğini gösteren güçlü bir göstergedir” değerlendirmesinde bulundu.

ASGARİ ÜCRETE ORANI YÜZDE 62’Yİ AŞIYORDU

Erdursun’un yazısında öne çıkan başlıklardan biri, bayram ikramiyesinin asgari ücrete oranı oldu.

2018 yılında net asgari ücret 1.603 TL iken, bayram ikramiyesi 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bu tablo, ikramiyenin asgari ücretin yüzde 62,36’sına denk geldiğini ortaya koydu.

“Bu oran çok önemlidir. Çünkü ikramiye başlangıçta ‘küçük bir harçlık’ değil, ciddi bir seviyeyi temsil ediyordu” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞIYLA AYNI SEVİYEYE GELMİŞTİ

2019 yılında en düşük tamamlanan emekli aylığının 1.000 TL’ye yükseltildiğini anımsatan Erdursun, bu dönemde bayram ikramiyesinin sistem içindeki yerinin daha net hale geldiğini belirtti.

“Bayram ikramiyesi bir ek ödeme değil, emeklilik gelirinin yetersizliğini gösteren bir ölçüye dönüştü” dedi.

Ancak takip eden yıllarda en düşük emekli aylıkları artırılırken, bayram ikramiyesinin aynı oranda güncellenmediğine dikkat çekildi.

5 BİN TL BEKLENTİSİ ORANSAL GERİLEMEYE İŞARET EDİYOR

Son dönemde kamuoyunda dile getirilen bayram ikramiyesinin 5.000 TL olabileceği yönündeki beklentilere de değinen Erdursun, bu tutarın oran bazında ciddi bir düşüş anlamına geldiğini belirtti.

“2018’de ikramiye asgari ücretin yüzde 62,36’sıydı. Bugün bu oran korunmuş olsaydı, bayram ikramiyesi 17 bin 510 TL olmalıydı” dedi.

Erdursun’un hesabına göre ikramiyenin 5.000 TL olması halinde, asgari ücret karşısındaki oran yüzde 17,8 seviyesine kadar geriliyor.

20 BİN TL ALTINDAKİ TUTARLAR SİSTEMİN RUHUNA UYMUYOR

Bir diğer kıyasın en düşük tamamlanan emekli aylığı olduğunu vurgulayan Erdursun, bugün bu tutarın 20.000 TL seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

“17.500 TL artık alt sınırdır. 20.000 TL ve üzeri ise ikramiyenin sistem içindeki eski rolünü koruması için gerekli ölçektir” değerlendirmesini yaptı.

“5 BİN TL ARTIŞ GÖRÜNTÜDEN İBARET KALIR”

Özgür Erdursun, yazısını dikkat çekici bir uyarıyla tamamladı. Nominal artışların alım gücündeki kaybı gizlediğini belirten Erdursun, mevcut tabloda emeklilerin reel olarak geride kaldığını ifade etti.

“Aksi halde 5.000 TL, emeklinin kaybını telafi etmek yerine yalnızca ‘rakam yükseldi’ görüntüsü verir” sözleriyle, bayram ikramiyesinin yapılan hesaplamalara göre 17 bin 510 TL seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.

Özetle, SGK uzmanının değerlendirmesine göre bayram ikramiyesinin en az 17 bin 500 TL olması gerektiği, ideal seviyenin ise 20 bin TL ve üzeri olarak öne çıktığı ifade ediliyor.