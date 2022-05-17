Sigorta sektöründe uluslararası sermayenin toplamdaki payı yüzde 58.58

17 Mayıs 2022 Salı, 02:00

Sigorta pazarını büyütmek için son dönemde çalışmalar hızlanırken, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) gecikmeli olarak yeni yayımladığı “Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor, 2020” sektörün durumuyla ilgili ilginç ayrıntıları ortaya koydu. İşte öne çıkan başlıklar:

Toplam prim üretimi 2019’dan 2020’ye Türkiye’de 10.9 milyar dolardan 10.8 milyar dolara gerilerken dünyada 6.3 trilyon dolar düzeyinde kaldı. Toplam primin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı ise Türkiye’de yüzde 1.45’ten yüzde 1.5, dünyada yüzde 7.23’ten yüzde 7.4’e yükseldi.

KİŞİ BAŞINA 128 DOLAR

Yine aynı dönemde hayatdışı branşının payı Türkiye’de yüzde 84.5’ten yüzde 81.1’e gerilerken, dünyada yüzde 53.7’den yüzde 55.5’e yükseldi. Hayat branşının payı ise Türkiye’de yüzde 15.4’ten yüzde 18.9’a çıkarken, dünyada yüzde 46.3’ten yüzde 44.5’e düştü.

Kişi başına toplam prim üretimi ise Türkiye’de 131 dolardan 128 dolara, dünya genelinde 818 dolardan 809 dolara geriledi.

Sigorta pazarı açısından en dikkat çekici gelişme ise uluslararası ortaklı şirketlerin durumunda yaşanıyor. 2019’dan 2020’ye uluslararası ortaklı şirket sayısı 41’den 40’a, bu kapsamda uluslararası sermaye payı yüzde 50’den büyük olan şirket sayısı 37’den 36’ya indi.

Ödenmiş sermayede uluslararası sermaye payı ise yine aynı dönemde yüzde 62.18’den yüzde 58.58’e geriledi. Son 10 yıla bakıldığında bu pay 2013 yılında yüzde 71.94’e kadar çıkmıştı.

‘HAYAT’TA ORAN BENZER

2019-2020 farkına alt branşlar açısından bakınca, uluslararası sermaye payı hayatdışında yüzde 64’ten yüzde 58.72 inerken, hayatta yüzde 57.65’ten yüzde 58.3’e çıktı.

İLK ÜÇ AYDA 6 MİLYON DOLAR

Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemeler dengesi bilançosunda yer alan verilere göre, uluslararası yatırımcıların Türkiye’de yaptığı doğrudan “sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç)” yatırımı 2022 yılının ilk üç ayında 6 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 3 milyon dolardı.

‘YENİLENEBİLİR ENERJİ’ HİZMETLERİ ARTIRILACAK

Anadolu Sigorta’nın, sürdürülebilirlik odağındaki faaliyetlerini bu yıl ilk kez entegre rapor olarak yayımladığı açıklandı.

Sürdürülebilir başarılarının temelinde, paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılarken gelecekten beklentilerini de öngören vizyonunun yer aldığını ifade eden Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan şöyle devam etti: İklim değişikliğinin yarattığı risk ve fırsatları titizlikle analiz ediyoruz. Başlıca stratejimiz, yenilenebilir enerji yatırımlarının aranan sigorta çözüm ortağı olmak. Ülkemiz için büyük bir fırsat alanı olarak gördu¨ğu¨mu¨z yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik yenilikçi hizmetlerimizle, gelecek dönemlerde de bu alandaki varlığımızı artırmayı hedefliyoruz.”

OTOMATİK BES 45 YAŞ ÜSTÜYLE HAREKETLENECEK

Fibaemeklilik Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, 45 yaş üstü çalışanların talep etmesi halinde otomatik BES’e dahil olmasını sağlayan düzenlemenin yürürlükte olduğunu hatırlatarak bunun sisteme katılımı önemli ölçüde artıracağını belirtti. Öztürkoğlu şöyle devam etti: “Bu yaş grubundakilerin çoğunluğu, çalışma yaşamlarına devam ederken emeklilik yıllarına yatırım yapabilecekleri bu avantajlı sistemin dışında kalıyor.” Öztürkoğlu ayrıca, devlet katkısı ve bir kerelik 1000 TL’lik ilave devlet katkısını hatırlattı.

‘DİJİTAL DÖNÜŞÜMLE BES’TE YENİ BİR ADIM ATTIK’

Katılım Emeklilik’in internet sitesi üzerinden online BES hizmeti sunduğu açıklandı. Şirketin “Pratik BES” ve 18 yaş altı için sunduğu “Erken BES” planlarını almak isteyenler bunlarla ilgili tüm süreçlerini bu yöntemle yapabilecek. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Kurulduğumuz günden beri dijitali merkeze alan yaklaşımımızla pek çok işlemin online platformlarımızdan yapılmasını sağlıyoruz. Şimdi önemli bir adım daha attık” dedi. Sincek, halen 880 bin BES sözleşmesini yönettiklerini belirtti.

TÜRKRE’DEN YENİ AFET ADIMI

KATASTROFİK MODELLEME İÇİN PLATFORM KURDULAR

Türk Reasürans, sigorta ve reasürans şirketlerinin deprem gibi afetler nedeniyle karşı karşıya kalacağı yükümlülükleri modelleyeceği Katastrofik Modelleme Platformu CATMOD’u tanıttı.

Bu tür risklerin yönetim kalitesine ilişkin sorumluluk hissettiklerini ve uzmanlaşmaları gerektiğini düşündüklerini belirten Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren şöyle konuştu: “Deprem tehlikesi hesaplamalarımızda doğrulamalarımızı tamamladık. 2023 yılı yenilemelerinde platformun aktif olarak kullanılmasını ve sektör paydaşlarımıza kullandırmayı hedefliyoruz.” Türk Reasürans Baş Modellemecisi Prof. Dr. Sinan Akkar ise bu yola sektöre önemli bir yetkinlik merkezi kazandırma hedefiyle çıktıklarını, katma değerin katlanarak artacağını vurguladı.

SEDDK GRUP BAŞKANI ORMAN: ‘DOĞRUDAN TAZMİN’DE GÖNÜLLÜLÜK ÖNE ÇIKIYOR

SEDDK Grup Başkanı Erdem Orman, zorunlu trafik sigortası açısından Türkiye’nin de gündeminde olan doğrudan tazmin sisteminin (DTS) genelde gönüllülük esasına dayandığını belirtti.

Avrupa’daki önemli örnekleri Reasürör için değerlendiren Orman, genel olarak ülkelerin gönüllülük esasına dayanan ve dosya maliyetleri arasındaki standart sapmaların nispeten daha az olduğu maddi zararların kapsama dahil edildiği bir sistemi kurguladığını vurguladı. Orman şöyle devam etti: “Verilerin aktüeryal olarak analiz edilerek gerek zorunlu trafik sigortacılığının sürdürülebilirliği gerek araç sahipleri ve trafik kazalarında zarar gören hak sahiplerine etkileri göz önünde bulundurularak sistemin yıllar içinde yeniden şekillendirildiği görülüyor.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

Allianz Türkiye’nin 10 yaş üstü çocuklarda risk farkındalığını oyunlaştırma yöntemiyle artırmayı amaçlayan “Allianz Teknik Çocuklarla Buluşuyor” projesi, bu yıl Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliğiyle yapıldı.

Ercan Eryaşar’ın Howden ACP Genel Müdürü olarak atandığı açıklandı. Eryaşar “Türkiye’nin lider sigorta brokerlerinden biri olarak hızlı büyümemizi sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz” dedi.

Sigortayeri Genel Müdürü Ali Gülcan, yeniledikleri kurumsal kimlik, logo ve satış deneyimi ile tüketicilerin karşısına çıktıklarını ifade ederek “Yeni mottomuz; burası sigortacılıkta değişimin başladığı yer” dedi.

Olayinkolayi.com sitesinin konut, araç veya ihtiyaç kredisi kullanacak bireysel müşterilere, “kredi hayat sigortası” ürününü ortalama yüzde 40’a varan indirimle sunduğu açıklandı. Cayma hakkı süresi ise 60 gün.

Bart Kulach’ın NN Hayat ve Emeklilik Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandığı açıklandı. NN Group’a 2007’de katılan Kulach, en son Insurance International’da bilgi güvenliği yöneticisiydi.

TEKNOLOJİ DEVRİMİ SİGORTA PAZARINI DA YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

ACENTE METAVERSE YOLUNDA

Dijital dönüşümün en çok etkilediği sektörler arasında sigortacılık da var. Bu kapsamda açıklama yapan ve müşteri beklentileri, ihtiyaçlar ile iş yapış süreçlerinin sigortacılığı etkileyeceğini belirten Generali Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Erkan Fuat Işıksal, gelecek beş yıla ilişkin yeni dinamiklere dikkati çekti:

Metaverse, sigortacılık sektörüne yönelik ihtiyaçları da beraberinde getirecek. Bu evrende ihtiyaç duyulacak tüm sigorta işlemleri özelinde acenteler de mevcut ve potansiyel müşterilerine hizmet sunacak.

Yapay zekâ formlarının hayata girmesi şeklinde tanımlanabilecek Chatbotlar, gelecekte müşterilerin söylediklerini çok kısa sürede analiz edecek ve kullanıcıların isteklerini yerine getirmek için onları yönlendirecek.

Yapay zekâ (AI) destekli çözümler artacak ve sigorta şirketlerinin operasyonel süreçlerinde de yüksek verimlilik sağlanmasına yardımcı olacak.

Nesnelerin interneti (IoT) sistemleriyle birlikte geleneksel sigorta talepleri değişime uğrayacak, sigorta şirketleri veri odaklı karar alma süreçlerini hızlandıracak, müşteriler evrak işlemleriyle uğraşmayacak.

Blockchain teknolojisi sahte işlemlerin önüne geçilmesini sağlayacak. Fiziksel ve dijital varlıkların aidiyet kaydının tutulmasını sağlayacak.

Bu tür gelişmeler tüketici beklentilerini de etkileyecek ve özellikle 18-25 yaş arasındaki kuşak, kişiselleştirilmiş, esnek ve bütçelerine uygun kişiselleştirilmiş yapılara, ürünlere ve hizmetlere odaklanacak.

QUICK SİGORTA’DA KUTLAMA

‘5 YILDA 4.7 MİLYAR LİRA AKTİF BÜYÜKLÜĞE ULAŞTIK’

Quick Sigorta’nın, kuruluşunun beşinci yılında 81 il, 608 ilçedeki 3 bin 535 acente ve brokeri ile sigortalılarının ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verdiği açıklandı.

Bu kapsamda Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar yüzde 3.11 pazar payıyla en iyi hayatdışı sigorta şirketleri arasında yer aldıklarını ifade ederken, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy şunlara dikkat çekti: “Sadece poliçe kesen bir sigorta şirketi değiliz. Bugün dijital projeler, sürdürülebilir iş politikaları, yeni yatırımlar ve her branştan ürünlerle toplam aktif büyüklüğü 4 milyar 750 milyon TL’ye ulaşan dev bir şirketiz.”

MAPFRE SİGORTA’DAN YENİLİK

‘SİGORTALILAR KENDİLERİNİ ÖZEL HİSSETMEK İSTİYOR’

MAPFRE Sigorta’nın prim, ürün sahipliği ve markaya bağlılık gibi farklı parametrelerle tasarlanan uygulamasıyla müşterilerini platinum, gold ve silver olarak gruplandırarak kategoriye özel hizmet ve fayda sunmayı hedeflediği açıklandı.

Pazardaki değişim ve rekabete atıf yapan MAPFRE Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe “Günümüzde müşteri deneyimi de değişim gösteriyor. Müşteri artık sadece bir güvence satın almak istemiyor. Bunun yanında hızlı hizmet almak, etkili iletişim kurmak, kolay ve ulaşılabilir olmak, kendini özel hissetmek gibi birçok önemli noktada en mükemmeli yakalamak istiyor” dedi.