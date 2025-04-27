‘Siyasi operasyonların’ bedelini emekçiler ödüyor: Asgari ücreti de erittiler

Yayınlanma: 27.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.04.2025 - 07:45

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Eurostat’ın asgari ücret verilerini değerlendirdi. Türkiye’nin Avrupa’nın en düşük asgari ücret veren ülkelerinden biri haline geldiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “19 Mart operasyonunun sonucunda Eurostat verilerine göre Türkiye’de 708 Euro olan brüt asgari ücret 592 Euro’ya düştü. Yani 4 ayda asgari ücret yüzde 16 eridi. Bedeli açlığa mahkum edilen asgari ücretli ödüyor” dedi. Bakırlıoğlu, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik başlatılan yargı sürecinin ardından ekonomide yaşanan dalgalanmalara dikkat çekti. Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Avrupa’da en yüksek brüt asgari ücret verilen ülke 2 bin 638 Euro ile Lüksemburg oldu. Lüksemburg’u sırayla 2 bin 282 Euro ile İrlanda, 2 bin 193 Euro ile Hollanda takip ediyor. Listenin son sıralarında ise Arnavutluk, Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ, Macaristan ve Türkiye yer alıyor. Türkiye 708 Euro ile listede sondan altıncı durumda. Eurostat’ın 2024 ilk altı ay verilerine baktığımızda ise Türkiye 613 Euro asgari ücret ile sondan beşinci sıra yer almaktaydı. ‘19 Mart operasyonlarının’ ülke ekonomisine verdiği zararı sadece asgari ücrete bakarak bile görebiliriz.”

ŞİMDİYE KADAR YAŞANMADI

Bakırlıoğlu, şu andaki güncel kurla ise Türkiye’nin, 592 Euro seviyesindeki brüt asgari ücretle Arnavutluk ve Bulgaristan’ın ardından Avrupa’da en düşük brüt asgari ücrette üçüncü sıraya gerilediğine dikkat çekti. 2024’te sondan beşinci olan Türkiye’nin artık sondan üçüncü sırada olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, “Bu şimdiye kadar hiç yaşanmamış bir tablo. Üstelik bu 708 Euro da sadece kağıt üzerinde kaldı. Bugünkü kurla asgari ücret 592 Euro’ya geriledi” dedi.

50 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Bakırlıoğlu, döviz kurundaki “oynaklığın” Merkez Bankası’nı devreye soktuğuna işaret etti. “1 Ocak 2025’te Euro kuru 36.54 iken, operasyonların ardından 43.90’a kadar çıktı” diyen Bakırlıoğlu, iktidarın dolardaki yükselişi kontrol altına almak için de yaklaşık 50.4 milyar dolarlık döviz rezervi sattığını anımsattı. Bakırlıoğlu, “Ancak Euro’ya söz geçiremediler. Bu müdahaleler sonucu yurttaşın 50 milyar doları adeta buharlaştı. Birilerinin siyasi ikbali için halkın sofrasından eksilen ekmekle bedel ödeniyor” dedi.

Enflasyon artarken, ücretlerin eridiğine dikkat çeken Bakırlıoğlu, “Net asgari ücretin sene başındaki alım gücünü koruyabilmesi için euro ile hesaplama yaparsak bugün en az 26 bin 420 lira olması gerekiyor. Ancak hâlâ 22 bin lirada. Bu durumda asgari ücrete acilen bir ara zam yapılması artık kaçınılmaz. Kur garantili ihalelerle yandaşları koruyup, halkı açlığa mahkum edemezsiniz. Asgari ücretliye ara zam yapmaktan ve bu ülkenin gerçek gündeminden kaçamazsınız. Asgari ücretli her geçen gün giderek ağırlaşan ekonomik şartlara ve açlığa mahkum ediliyor” diye konuştu.